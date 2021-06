Nowe przepisy działają, a SM walczy z hulajnogami. W samej Warszawie już usunięto 370

Nowe przepisy. Jak parkować hulajnogę elektryczną?

Nowe przepisy regulują możliwość zaparkowania hulajnogi elektrycznej na minuty. Pojazdy te będzie można pozostawić tylko na wyznaczonym do tego celu miejscu, a gdy go nie ma, na chodniku, ale tylko przy jednoczesnym spełnieniu następujących warunków:

hulajnoga elektryczna będzie ustawiona jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni,

hulajnoga elektryczna będzie ustawiona równolegle do krawędzi chodnika,

szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m.

Dla użytkowników przewidziano również szereg kar. Za rozmowę przez telefon (trzymany przy uchu) podczas jazdy grozi mandat w wysokości 200 zł, za jazdę po spożyciu alkoholu: od 300 do 500 zł (w skrajnych przypadkach wyższą karę może orzec sąd), za niestosowanie się do warunków parkowania na chodniku: 100 zł, a za nieustępowanie pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu: 350 zł. Wszystkie zmiany prześwietliliśmy w oddzielnym materiale:

Podjęliśmy 373 procedury usunięcia hulajnóg z drogi w Warszawie od czasu wejścia w życie nowych przepisów w tej sprawie

- poinformował Sławomir Smyk ze Straży Miejskiej w Warszawie, jak podaje motoryzacja.interia.pl. Hulajnogi zabierane są zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym z miejsce, zostały porzucone nielegalnie, a ich położenie utrudnia ruch lub zagraża bezpieczeństwu. Strażnicy miejscy namierzają źle pozostawioną hulajnogę, sporządzają dokumentację i sprawę kierują do ZDM (Zarząd Dróg Miejskich). To ZDM zajmuje się ściąganiem urządzeń z dróg.

Myślicie, że to martwe przepisy? Policja już łapie kierowców hulajnóg

Czy za złe parkowanie hulajnogi można dostać mandat?

Albo sprawca zostanie ukarany, albo operator, za to, że nie przekazał danych straży

- mówi Sławomir Smyk. Straż miejska może skierować wniosek do operatora, żeby ustalił kto zostawił hulajnogę w niedozwolonym miejscu, a potem podał dane winnego. Jeśli tego nie zrobi, to mandat ma zostać nałożony na operatora. To 100 zł za złe "parkowanie", 300 zł za zostawienie uto w narożniku skrzyżowania i aż 500 zł, jeśli ktoś porzuci e-hulajnogę na miejscu dla niepełnosprawnych. Nowe przepisy dopiero co zaczęły obowiązywać, nie ma więc jeszcze informacji o konkretnej liczbie mandatów, jakimi mieliby zostać ukarani użytkownicy. Straż miejska na razie stawia na edukacje - zatrzymuje osoby łamiące przepisy i daje pouczenia. Na mandaty czas przyjdzie później.