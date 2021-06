Wreszcie dojedziemy z Bydgoszczy do Torunia. Ruszają przetargi na budowę S10, a GDDKiA myśli o zwierzętach

Na początek ogłoszono przetarg na pierwszy, ośmiokilometrowy odcinek pomiędzy węzłami Bydgoszcz Południe i Emilianowo. To pierwszy z czterech przetargów na projekt i budowę około 50 kilometrów drogi ekspresowej S10 z Bydgoszczy do Torunia. W najbliższych tygodniach zostaną ogłoszone kolejne przetargi na pozostałe trzy odcinki.

Ambitne plany

Droga ekspresowa S10 jest elementem transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T - to jedno z głównych połączeń drogowych Polski . Docelowo S10 połączy Szczecin, Piłę, Bydgoszcz, Toruń i Płońsk, kończąc się na Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Tym samym będzie najszybszą drogą dojazdu z Warszawy do Szczecina (aktualnie kierowcy muszą jechać autostradą A2, a później na północ drogą ekspresową S3).

Cel inwestycji?

Odcinek S10 Bydgoszcz - Toruń zlokalizowany jest w sercu województwa kujawsko-pomorskiego i połączy dwa największe jego miasta. Dzięki wybudowaniu nowej trasy, ruch tranzytowy z mocno obciążonej drogi krajowej nr 10 zostanie przeniesiony na nowoczesną drogę szybkiego ruchu. Jednocześnie poprawi się też dojazd z Bydgoszczy do autostrady A1, a z Torunia - do portu lotniczego w Bydgoszczy i drogi ekspresowej S5.

Rządowa ekspresówka zamiast prywatnej drogi

Trasa pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem miała powstać w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Jednak w czerwcu 2020 r. Rada Ministrów zwiększyła limit wydatków przewidzianych na realizację Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Rząd przeznaczy dodatkowo ponad 21 mld zł na realizację programu, a środki te zostaną przeznaczone m.in. na budowę dróg ekspresowych S6 od Koszalina do obwodnicy Trójmiasta oraz S10 Toruń - Bydgoszcz.

Dodatkowe przejścia dla zwierząt

Od marca 2020 r. trwały procedury związane z odwołaniem od wydanej w lutym decyzji środowiskowej. GDDKiA została zobowiązana do wykonania dodatkowych trzech górnych przejść dla zwierząt dużych, a także kilku przepustów dla małych zwierząt. Jedno z górnych przejść przebiegać będzie nie tylko nad S10, ale też nad znajdującą się obok linią kolejową. Oprócz tego zwiększone zostały parametry przejścia dla zwierząt zintegrowanego ze Strugą Młyńską oraz przejścia dla zwierząt w miejscu przekroczenia Strugi. Decyzja Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ) wpłynęła też na inne przyrodnicze decyzje, w tym zwiększyła liczbę budek lęgowych dla ptaków i skrzynek rozrodczych dla nietoperzy. Zobowiązuje wykonawcę również do wykonania dodatkowego siedliska zastępczego dla płazów i mikrosiedlisk dla gadów.

Cztery odcinki realizacyjne S10

Cała trasa S10 została podzielona na cztery odcinki realizacyjne:

Bydgoszcz Południe - Emilianowo, 8 km (ogłoszono przetarg);

Emilianowo - Solec, 8km;

Solec - Toruń Zachód, 22 km;

Toruń Zachód - Toruń Południe, 12 km.

Łączna długość czterech odcinków S10 między Bydgoszczą a Toruniem wynosi ok. 50 km. Droga będzie miała przekrój dwujezdniowy po dwa pasy w każdym kierunku (docelowo po trzy). Szacunkowy dodatkowy koszt robót budowlanych wynikających z decyzji GDOŚ wynosi ponad 220 mln zł.

Trasa S10, Bydgoszcz - Toruń GDDKiA