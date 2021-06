Lista kodów z rubryki 12 w prawie jazdy. Sprawdź, czy masz. To ważne

Prawo jazdy wyłącznie potwierdza fakt posiadania uprawnień do kierowania pojazdami określonego typu oraz wskazuje datę ważności dokumentu? No właśnie nie. I kluczem jest tu rubryka 12. Bo w niej zapisane mogą być warunki dodatkowe. Może się okazać, że prowadzący uzyskał uprawnienia do kierowania, ale pod warunkiem że nosi okulary korekcyjne w czasie jazdy, samochód jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, w aucie jest automatyczna skrzynia biegów lub nawet zmodyfikowany pedał hamulca. A to nie koniec, bo rubryka 12 wskazuje też na szereg danych dotyczących kierowcy - informuje np. o zdobyciu kwalifikacji zawodowej.

Rubryka 12 w prawie jazdy. Jest kod, może być mandat!

W rubryce 12 w prawie jazdy mieszczą się wszystkie te dane? Oczywiście że tak. Bo choć dokument jest raczej niewielki - ma w końcu format wizytówki, urzędnicy nie mają większego problemu z zamieszczeniem dodatkowych zapisów. Powód? Te pojawiają się w formie maksymalnie 5-znakowych kodów. I co ważne, z ich rozszyfrowaniem nie ma problemu żadne policjant czy funkcjonariusz ITD. A to prowadzi do jeszcze jednego wniosku. Pojawienie się kodu w prawie jazdy oznacza, że kierowca musi się do niego stosować. W przeciwnym razie naraża się na wysoki mandat karny.

W sytuacji, w której kierowca w rubryce 12 prawa jazdy ma zapisany kod 01.01, powinien zawsze prowadzić samochód w okularach. Jeżeli funkcjonariusze zatrzymają go do kontroli, a okularów mieć nie będzie, czyn zostanie uznany za prowadzenie bez posiadania koniecznych uprawnień. Skutek? Tym będzie 500-złotowy mandat. Całe szczęście do wykroczenia nie zostały dopisane punkty karne. Mandat za brak uprawnień nie zawsze wyczerpie listę konsekwencji. Bo jeżeli kierowca częściej nie będzie stosował się do zapisów z rubryki 12 prawa jazdy, w skrajnym przypadku może trafić do sądu, a tam otrzymać grzywnę do 5000 zł i nawet stracić uprawnienia do kierowania pojazdami.

Kody ograniczające korzystanie z uprawnień kierowcy - 01- wymagana korekta lub ochrona wzroku:

01.01 - okulary,

01.02 - soczewki kontaktowe,

01.03 - okulary ochronne,

01.04 - szkła przyciemnione,

01.05 - przepaska na oko,

01.06 - okulary lub soczewki kontaktowe;

Kody ograniczające korzystanie z uprawnień kierowcy - 02 - wymagana korekta słuchu:

02.01 - aparat słuchowy jednouszny,

02.02 - aparat słuchowy obuuszny;

Kody ograniczające korzystanie z uprawnień kierowcy - 03 - wymagane protezy lub szyny ortopedyczne kończyn:

03.01 - proteza lub szyna ortopedyczna kończyny górnej,

03.02 - proteza lub szyna ortopedyczna kończyny dolnej;

Kody ograniczające korzystanie z uprawnień kierowcy - 05 - wymagane ograniczone korzystanie z pojazdu:

05.01 - jazda w godzinach dziennych (od świtu do zmierzchu),

05.02 - jazda tylko w obrębie określonego obszaru administracyjnego (np. 05.02.nazwa miasta),

05.03 - jazda bez pasażerów,

05.04 - jazda z prędkością nie większą niż ......... km/h,

05.05 - jazda tylko w towarzystwie osoby posiadającej prawo jazdy,

05.06 - bez prawa ciągnięcia przyczepy,

05.07 - bez prawa jazdy po autostradach,

05.08 - zakaz spożywania alkoholu;

Kody ograniczające korzystanie z uprawnień kierowcy - 10 - wymagane modyfikacje w układzie zmiany biegów:

10.01 - ręczna zmiana biegów,

10.02 - bez pedału sprzęgła (albo dźwigni ręcznej dla prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 i A),

10.03 - zmiana biegów sterowana elektronicznie,

10.04 - zmodyfikowana dźwignia zmiany biegów,

10.05 - bez przekładni dodatkowej;

Kody ograniczające korzystanie z uprawnień kierowcy - 15 - wymagana modyfikacja sprzęgła:

15.01 - zmodyfikowana dźwignia zmiany biegów,

15.02 - sprzęgło sterowane ręcznie,

15.03 - sprzęgło automatyczne,

15.04 - składany lub odkręcany pedał sprzęgła za przegrodą;

Kody ograniczające korzystanie z uprawnień kierowcy - 20 - wymagane modyfikacje w układzie hamulcowym:

20.01 - zmodyfikowany pedał hamulca,

20.02 - powiększony pedał hamulca,

20.03 - pedał hamulca dostosowany do obsługi lewą stopą,

20.04 - pedał hamulca pod całą stopę,

20.05 - wychylny pedał hamulca,

20.06 - ręcznie sterowany hamulec roboczy,

20.07 - maksymalne użycie wzmocnionego hamulca roboczego,

20.08 - maksymalne użycie hamulca awaryjnego zintegrowanego z hamulcem roboczym,

20.09 - zmodyfikowany hamulec postojowy,

20.10 - elektrycznie sterowany hamulec postojowy,

20.11 - nożny hamulec postojowy,

20.12 - składany lub odkręcany pedał hamulca za przegrodą,

20.13 - hamulec obsługiwany kolanem,

20.14 - elektrycznie sterowany hamulec roboczy;

Kody ograniczające korzystanie z uprawnień kierowcy - 25 - wymagane modyfikacje w układzie przyspieszenia:

25.01 - zmodyfikowany pedał przyspieszenia,

25.02 - pedał przyspieszenia pod całą stopę,

25.03 - wychylny pedał przyspieszenia,

25.04 - przyspieszenie sterowane ręcznie,

25.05 - przyspieszenie sterowane kolanem,

25.06 - serwoprzyspieszacz (w tym elektroniczny, pneumatyczny),

25.07 - pedał przyspieszenia po lewej stronie pedału hamulca,

25.08 - pedał przyspieszenia po lewej stronie,

25.09 - składany lub odkręcany pedał przyspieszenia za przegrodą;

Kody ograniczające korzystanie z uprawnień kierowcy - 30 - wymagane wspólne modyfikacje układów hamowania i przyspieszenia:

30.01 - pedały równoległe,

30.02 - pedały na tym samym lub prawie na tym samym poziomie,

30.03 - przesuwne pedały hamowania i przyspieszenia,

30.04 - pedały hamowania i przyspieszenia z przesuwem i szyną,

30.05 - składane lub odkręcane pedały hamowania i przyspieszenia,

30.06 - wypiętrzona podłoga,

30.07 - przegroda z boku pedału hamulca,

30.08 - przegroda na protezę lub szynę z boku pedału hamulca,

30.09 - przegroda pod pedałami hamowania i przyspieszenia,

30.10 - podparcie pięty lub nogi,

30.11 - elektryczne sterowanie hamowaniem i przyspieszaniem;

Kody ograniczające korzystanie z uprawnień kierowcy - 35 - wymagane modyfikacje urządzeń sterowania:

35.01 - urządzenia sterowania obsługiwane bez negatywnego wpływu na kierowanie i obsługę,

35.02 - urządzenia sterowania obsługiwane bez konieczności puszczenia kierownicy i akcesoriów (w tym gałek, dźwigni),

35.03 - urządzenia sterowania obsługiwane bez konieczności puszczenia kierownicy i akcesoriów lewą ręką,

35.04 - urządzenia sterowania obsługiwane bez konieczności puszczenia kierownicy i akcesoriów prawą ręką,

35.05 - urządzenia sterowania obsługiwane bez konieczności puszczenia kierownicy i akcesoriów ze wspólnymi mechanizmami hamowania i przyspieszenia;

Kody ograniczające korzystanie z uprawnień kierowcy - 40 - wymagane modyfikacje w układzie kierowniczym:

40.01 - zwykły układ kierowniczy ze wspomaganiem,

40.02 - układ kierowniczy z aktywnym wspomaganiem,

40.03 - układ kierowniczy z systemem rezerwowym (sprzężeniem zwrotnym),

40.04 - wydłużona kolumna kierownicy,

40.05 - zmodyfikowana kierownica (grubszy lub cieńszy przekrój koła kierownicy, kierownica o mniejszej średnicy),

40.06 - wychylne koło kierownicy,

40.07 - pionowe koło kierownicy,

40.08 - poziome koło kierownicy,

40.09 - kierowanie nożne,

40.10 - alternatywny system kierownicy (drążek),

40.11 - gałka na kierownicy,

40.12 - szyna ortopedyczna ręki na kole kierownicy,

40.13 - ze stawem szynowym;

Kody ograniczające korzystanie z uprawnień kierowcy - 42 - wymagane modyfikacje lusterka wstecznego:

42.01 - zmodyfikowane zewnętrzne lusterko prawe lub lewe,

42.02 - zewnętrzne lusterko na wysięgniku,

42.03 - dodatkowe zewnętrzne lusterko pozwalające na obserwację ruchu,

42.04 - panoramiczne wewnętrzne lusterko,

42.05 - lusterko do obserwacji martwych pól,

42.06 - elektrycznie sterowane zewnętrzne lusterko (lusterka);

Kody ograniczające korzystanie z uprawnień kierowcy - 43 - wymagane modyfikacje fotela kierowcy:

43.01 - fotel kierowcy na dobrej wysokości obserwacyjnej i w normalnej odległości od kierownicy i pedałów,

43.02 - fotel kierowcy dostosowany do kształtu ciała,

43.03 - fotel kierowcy z oparciem bocznym stabilizującym pozycję,

43.04 - fotel kierowcy z podłokietnikiem,

43.05 - wydłużone szyny prowadzące fotela kierowcy,

43.06 - zmodyfikowany pas bezpieczeństwa,

43.07 - pas bezpieczeństwa szelkowy;

Kody ograniczające korzystanie z uprawnień kierowcy - 44 - wymagane modyfikacje motocykli i motorowerów:

44.01 - hamulec z pojedynczym sterowaniem,

44.02 - zmodyfikowany hamulec ręczny,

44.03 - zmodyfikowany hamulec nożny,

44.04 - zmodyfikowana rączka przyspieszenia,

44.05 - ręczna zmiana biegów i ręczne sprzęgło,

44.06 - zmodyfikowane lusterko (lusterka) wsteczne,

44.07 - zmodyfikowane wskaźniki kontrolne (kierunkowskazy, lampy hamulca),

44.08 - wysokość siedzenia pozwalająca kierowcy na oparcie dwóch stóp na ziemi jednocześnie w pozycji siedzącej;

Symbole ograniczeń w prawie jazdy: