Upalny dzień i dziecko lub pies w samochodzie. Czy można zbić szybę?

Lato oznacza poprawę warunków drogowych. Słońce i wysokie temperatury wymuszają też zmianę niektórych nawyków. Przykład? O ile zimą dziecko czy pies mogą kilka minut zaczekać na rodzica czy opiekuna w zaparkowanym samochodzie, o tyle latem sytuacja jest niedopuszczalna. I powodu nie trzeba długo szukać. W kabinie pasażerskiej pojazdu zaparkowanego na słońcu może być grubo ponad 60 stopni Celsjusza. A w tych warunkach żywy organizm wytrzyma bardzo krótko.

Jak przewozić zwierzęta samochodem?

Kiedy można wybić szybę w zaparkowanym samochodzie?

No dobrze, ale co mają zrobić przechodnie w sytuacji, w której zobaczą dziecko lub zwierzę pozostawione w zaparkowanym samochodzie latem? W pierwszej kolejności powinni upewnić się, że pasażerowi rzeczywiście grozi zagrożenie. U dziecka objawem przegrzania jest blada twarz, silnie zapocone czoło i utrata przytomności. Pies pod wpływem temperatury zaczyna ciężko dyszeć i słania się na łapach. Dostrzeżenie takich symptomów sprawia, że przechodnie mogą podjąć reakcję. Jaką? Mogą nawet wybić szybę, ale także powinni wezwać na miejsce policję.

Czy auto zaparkowane latem zawsze jest śmiertelną pułapką? No właśnie nie. Bo może się okazać, że kierowca uruchomił wentylację wnętrza poprzez postojową klimatyzację. Ewentualnie samochód jest zaparkowany np. w podziemnym garażu, gdzie jego kabina nie nagrzewa się.

Czy wybicie szyby w samochodzie w celu uwolnienia dziecka lub psa jest legalne? W większości przypadków tak. Bo jeżeli dochodzi do zagrożenia życia, to świadczy o wystąpieniu stanu wyższej konieczności. A wtedy przepisy pozwalają na ograniczeniu innych praw - w tym na zniszczenie lub naruszenie mienia na podstawie art. 26 par. 1 Kodeksu karnego.

Zostawisz dziecko w aucie? Pójdziesz do więzienia!

Wymiana zbitej szyby w samochodzie to tak naprawdę dopiero początek problemów kierowcy, który pozostawił dziecko lub psa w rozgrzanym wnętrzu auta. Bo w sytuacji, w której na miejscu pojawi się policja, konsekwencje będą dużo większe. W przypadku zamknięcia w pojeździe dziecka, właściciel otrzyma wyrok karny. Ten może zakładać pozbawienie wolności na okres od 3 miesięcy do 5 lat. Pozostawienie zwierzęcia w samochodzie jest obwarowane niższą karą - do trzech lat pozbawienia wolności. Dodatkowo sąd może orzec nawet 100 tys. zł nawiązki.