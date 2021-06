Tesla Model S Plaid daje wycisk supersamochodom [WIDEO]

Tesla Model S Plaid dysponuje 1020 KM mocy, a 100 km/h osiąga w 2,1 sekundy. Prędkość maksymalna tego elektryka to 322 km/h, a zasięg został określony na 628 km. Dane robią wrażenie, a jeszcze większe jest wtedy, gdy porówna się je do innych aut, np. do Porsche 911 GT3 RS czy McLarena Senna lub P1. W szczególności, że mówimy o aucie zmodyfikowanym przez Unplugged Performance.

Na torze WeatherTech Raceway Laguna Seca za kierownicą Tesli zasiadł Randy Pobst – kierowca wyścigowy i dziennikarz magazynu "Motor Trend". S Plaid dała wycisk najpierw 911 GT3 RS i Sennie, aby później wykonać atak na McLarenie P1, który najdłużej się bronił. Jednak musiał ulec i to na przestrzeni jedynie 5 zakrętów.

Unplugged Performance to firma zajmująca się modyfikacjami Tesli. Nie ma informacji czy model, który pokonał supersamochody miał jakieś zmiany w układzie napędowym. Można jedynie przypuszczać, że zastosowano lżejszy akumulator, dostosowany do wyścigów. Wiadomo tylko tyle, że firma wyposażyła auto w ogumienie Yokohamy i amortyzatory Bilstein.