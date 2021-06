"Mandat? Panem zajmie się sąd", czyli kiedy policjant zdecyduje, że 500 zł to za mało

Czego boją się kierowcy? Tego, że policja wykryje ich wykroczenia drogowe. A to bardzo często skutkuje 500-złotowym mandatem i dopisaniem do konta prowadzącego nawet 10 punktów karnych. I choć kara wydaje się wysoka, warto pamiętać o tym, że wcale nie wyczerpuje listy narzędzi, które ma policja. Bo jeżeli funkcjonariusz uzna wykroczenie za szczególnie rażące, może odstąpić od karania prowadzącego. Czy to oznacza brak mandatu? Tak, ale informacja ta jeszcze nie jest optymistyczna. Szczególnie że zamiast mandatu, kierowca otrzyma wezwanie do... sądu!

Stworzysz zagrożenie? Otrzymasz grzywnę i stracisz prawko!

Policjant ma możliwość odstąpienia od postępowania mandatowego i skierowania wniosku o ukaranie do sądu przede wszystkim w przypadku spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jakie przypadki oznacza ta kwalifikacja prawna? Tak naprawdę jest niezwykle szeroka - łapie się w nią zarówno drastyczne przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym, jak i wyprzedzanie przed pasami w sytuacji, w której pojawili się na nich już piesi. I co gorsze, brak poszanowania dla przepisów przyniesie konsekwencje nie tylko w sądzie, ale już na miejscu zdarzenia.

Sądowe rozstrzygnięcie w kwestii stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym to nie tylko wysoka grzywna, ale też zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do nawet 3 lat. Skutek? Policjant w czasie kontroli drogowej nie tylko wypisze wniosek do sądu, ale też z miejsca odbierze kierowcy prawo jazdy za pokwitowaniem. W efekcie do czasu prawomocnego wyroku i ewentualnego zakończenia kary, prowadzący nie będzie mógł jeździć autem.

Wyrok sądu nie tylko w przypadku stworzenia zagrożenia

Oczywiście w polskim prawie nie brakuje przypadków, w których policjant nie tyle może chcieć, co wręcz musi skierować sprawę do sądu. Postępowaniu mandatowemu w żadnym razie nie podlega m.in.:

popełnienie przestępstwa drogowego,

kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub będąc pod wpływem środka odurzającego,

nieudzielenie pomocy o?arom wypadku.

I lista na tych trzech przypadkach się nie kończy. Bo sąd orzeka również w przypadku czynów drogowych, które zostały ujęte w kodeksie karnym. O jakich czynach mowa? Pierwszym przykładem jest sprowadzenie lub zagrożenia katastrofą w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym. Drugi przykład odnosi się do spowodowania wypadku drogowego, w którym inna osoba odniosła obrażenia - także wtedy, gdy wypadek został spowodowany nieumyślnie.

Jaką karę dla kierowcy orzeka sąd?

W sytuacji, w której sprawa trafia do sądu, 500-złotowy mandat grożący ze strony policji staje się niewielką karą. Powód? Bo kierowca prawdopodobnie straci nie tylko uprawienia do kierowania pojazdami, ale też zapłaci wysoką grzywnę, a do tego może otrzymać wyrok przewidujący karę pozbawienia wolności.