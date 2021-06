Porsche Cayenne z nowym rekordem na torze Nürburgring

Lekko zakamuflowana nowa wersja Porsche Cayenne pobiła ostatnio rekord północnej pętli toru Nürburgring. Za kierownicą siedział fabryczny kierowca producenta Lars Kern, który pokonał trasę w 7:38,925 min. Czas ten został poświadczony przez notariusza i oficjalnie wpisany w kategorii „SUV, samochód terenowy, van, pick-up".

Porsche jeszcze nie ogłosiło nazwy nowego wyposażenia, które ma być oferowane wyłącznie po faceliftingu, ale ujawniło, że jest oparte na wersji Turbo.

Porsche wprowadziło jedynie dwie modyfikacje w stosunku do produkcyjnego modelu. Były to: wyścigowy fotel i klatka bezpieczeństwa. Rekord Cayenne pokonało na 22-calowych oponach Pirelli P Zero Corsa, które będą montowane standardowo i zostały specjalnie opracowane dla tego modelu po zmianach.