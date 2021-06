Zachwyca inżynierią, odstrasza wyglądem. Najbrzydszy kabriolet [WIDEO]

Daimler SP250 to pojazd stworzony w 1959 roku i od początku był dosyć osobliwym projektem. Grill mocno wysunięty, przypominający rybę czy światła przywodzące na myśl owada. Auto to posiadało silnik V8 2,5 L generujący 141 KM mocy i 210 Nm momentu obrotowego. Stworzył go twórca silników motocyklowych Triumph.

Oryginalnie model ten oferowany był z otwieranym, miękkim dachem, z opcją nałożenia hardtopu. Jednakże brytyjska firma Antony H. Croucher Precision & Prototype Engineering Co Ltd. stworzyła dla niego przesuwny hardtop, jako prezentacja nowej technologii. Po bokach dachu znajdują się sporych rozmiarów okna. Otwiera się on za pomocą przełącznika w kabinie. Przesuwa się na tył auta, po czym opada, ale nie składa się jak współczesne dachy w kabrioletach. Po prostu opada, a tylna szyba nadal jest widoczna i pozwala zobaczyć klapę bagażnika z emblematem firmy. Trzeba przyznać, że o ile wygląd jest dyskusyjny, o tyle rozwiązanie techniczne nadal robi wrażenie.

Trzeba zaznaczyć, że wspomniany Daimler to nie jest ten sam, który odpowiada za Mercedesa. W 1896 roku brytyjski biznesmen kupił prawa do nazwy Daimler dla Anglii. W 1960 roku Jaguar przejął prawa do nazwy, a z biegiem lat Daimler stał się czymś podobnym do dzisiejszych produktów Mercedesa z logo Maybacha.