Kolejne auto Kena Blocka na sprzedaż. Pickup z prawie 1000 KM na pokładzie

Gdy na początku roku Ken Block poinformował o końcu współpracy z Fordem to dla wszystkich było to zaskoczenie. Później zaczął wyprzedawać swojego auta rajdowe i te, które wykorzystywał do sławnych gymkhan. Teraz na rynek trafił jego Ford F-150, który chociaż pochodzi z 1977 roku, to poza kształtem niczym nie przypomina oryginału.

REKLAMA

Hoonitruck, bo tak się nazywa zaczął swoją przygodę w 1977 roku, ale do Blocka trafił w 2018 r. po targach SEMA. Auto zostało stworzone praktycznie od nowa, a za jego serce odpowiada silnik z Forda GT w specyfikacji z wyścigów Le Mans – V6 3.5 EcoBoost. Generuje on 927 KM. Zestrojony jest on z sześciobiegową skrzynią biegów Sadev i napędem na wszystkie koła. Pickup ten brał udział w Gymkhana 10.

Wietrzenie magazynów u Kena Blocka. Sławny kierowca sprzedaje swoje Fordy [WIDEO]

Podobnie jak przy wcześniejszej wyprzedaży, ta również jest obsługiwana przez LBI Limited, a Hoonitruck znajduje się w ich salonie w Pontiac w stanie Michigan. Nie jest sprzedawany jedynie pojazd, ale także części zamienne do niego: koła, panele nadwozia, światła, elementy zawieszenia, a także najciekawszy punkt z tej listy, czyli silnik, dokładnie taki sam jak wspomniano wcześniej.

Ford F-150 Kena Blocka może się okazać najdroższym sprzedanym Fordem tego typu. Cena opiewa na 1.1 mln dolarów.