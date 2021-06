Dzięki temu pakietowi Porsche 911 GT3 jest mniej obcesowe

Pakiet Touring w Porsche nawiązuje do Porsche 911 Carrera RS z 1973 roku. Było to purystyczne 911 z klasycznym wyglądem wnętrza. Niemiecki producent powrócił do tej idei w 2017 roku przy okazji poprzedniej generacji GT3, a teraz ponownie na nią stawia.

Porsche 911 GT3 z pakietem Touring Porsche

Porsche 911 GT3 z pakietem Touring – wygląd

Z zewnątrz GT3 ze wspomnianym pakietem charakteryzuje się większą powściągliwością. Nie uświadczy się tutaj dużego, charakterystycznego spojlera przytwierdzonego na stałe, który został zastąpiony wysuwanym wariantem. Kolejną rzeczą są srebrne listwy wokół okien i srebrne końcówki rur wydechowych. Natomiast przednie światła mogą być przyciemnione, jeśli zdecyduje się klient na wersję z listwami w kolorze satynowej czerni.

Wewnątrz można dostrzec inspirację klasycznymi autami sportowymi. Obręcz kierownicy, dźwignię zmiany biegów, osłonę konsoli środkowej oraz podłokietniki i uchwyty na panelach drzwi pokrywa czarna skóra. Środkowe panele siedzeń są wykończone czarną tkaniną, zresztą podobnie jak podsufitka. Na zagłówkach znalazło się miejsce na wytłoczone logo marki.

Porsche 911 GT3 z pakietem Touring Porsche

Porsche 911 GT3 z pakietem Touring – silnik i inne dane techniczne

Porsche 911 GT3 z pakietem Touring siódmej generacji, chwalone jest przez producenta, że wiele czerpie z wyścigów motorowych. Mamy, więc na wyposażeniu: przednie zawieszenie z podwójnymi wahaczami poprzecznymi oraz dyfuzor pochodzący z wyścigowego 911 RSR klasy GT, a czterolitrowy, sześciocylindrowy silnik typu bokser o mocy 510 KM bazuje na jednostce napędowej 911 GT3 R. Nad silnikiem widnieje logo „GT3 touring". 911 GT3, waży zaledwie 1418 kg i jest standardowo wyposażone w 6-stopniową sportową manualną skrzynię biegów GT. Po raz pierwszy pakiet Touring można połączyć również z 7 biegową dwusprzęgłową przekładnią PDK.

Co jeszcze dostaje klient poza autem?

Zegarek. Porsche Design oferuje zegarek, wyposażony w mechanizm z funkcją flyback. Jego wirnik nawiązuje wyglądem do stylizacji obręczy kół i jest dostępny w sześciu różnych wersjach odpowiadających konfiguracji samochodu.

Porsche 911 GT3 kosztuje na naszym rynku od 883 tys. zł. Pakiet Touring można domówić bezpłatnie, jako opcję.