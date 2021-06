Ile kosztuje wymiana prawa jazdy? Płacisz nie tylko za samą wymianę

19 stycznia 2013 roku w Polsce skończyła się pewna era. Od tego momentu uprawnienia do kierowania pojazdami są nadawane z określonym terminem ważności. Prawo jazdy jest wydawane przez urzędy maksymalnie na 15 lat. A po tym czasie konieczna jest wymiana dokumentu. Ile to kosztuje? W teorii 100,50 zł. Dokładnie tyle należy zapłacić za wydrukowanie nowego blankietu i opłatę ewidencyjną w wydziale komunikacji. I choć kwota nie wydaje się wysoka, tak naprawdę od niej dopiero zaczynają się koszty. Czemu? Bo w praktyce kierowcę czekają jeszcze dwa wydatki.

Ile kosztuje wymiana prawa jazdy? Nawet 400 zł!

Aby starosta mógł zamówić dla kierowcy nowe prawo jazdy, ten musi dostarczyć wraz z wnioskiem aktualną fotografię. Jej wykonanie będzie kosztować jakieś kilkadziesiąt złotych. To jednak nie koniec, bo listę kosztów uzupełnia też konieczność wykonania badania lekarskiego. Cena wizyty u lekarza orzecznika jest regulowana rozporządzeniem Ministra Zdrowia i wynosi 200 zł. Czy zawsze podczas wymiany prawa jazdy należy przejść badanie lekarskie? Na szczęście nie. Z obowiązku tego zdjęte są osoby, które mają jeszcze ważne orzeczenie lub które przed rokiem 2013 otrzymały uprawnienia bezterminowo.

Kiedy należy wymienić prawo jazdy?

gdy kończy się termin ważności uprawnień,

jazda bez ważnego prawa jazdy jest traktowana jak jazda bez uprawnień,

gdy kobieta po ślubie zmieniła nazwisko,

konieczne jest zaktualizowanie danych zapisanych na dokumencie,

gdy kierowca rozszerzył posiadane uprawnienia o dodatkową kategorię,

bezterminowe prawa jazdy trzeba będzie wymienić do 2033 roku.

Ważność prawa jazdy. Kiedy zostanie skrócona?

Po roku 2013 prawo jazdy ma z góry określony termin ważności. I choć ten może maksymalnie wynosić 15 lat, zdarza się że uprawnienia są wydawane na okres krótszy. Od czego to zależy? W głównej mierze od stanu zdrowia kierowcy. Bo termin ważności prawa jazdy jest jednoznaczny z terminem ważności badań lekarskich. Lekarz orzecznik może go skrócić nawet do roku - stanie się tak przede wszystkim wtedy, gdy kierowca cierpi na chorobę mogącą mieć wpływ na zdolność do prowadzenia i wymagającą ciągłego leczenia.

Wymiana bezterminowego prawa jazdy na… bezterminowe?

Po 2013 roku uprawnienia do kierowania pojazdami mają określony termin ważności. Czy to oznacza, że prowadzący który przed rokiem 2033 postanowi wymienić prawo jazdy bezterminowe, musi się liczyć z pojawieniem się na nowym prawku czasu jego obowiązywania? To urzędniczy absurd. Korzystne dla kierowców interpretacje wynikają z szeregu wyroków Sądów Administracyjnych. Kwestionują one decyzje starostów i nakazują wydanie bezterminowych dokumentów dla określonych kategorii. Podczas wymiany dokumentu warto zatem wykazać się czujnością i kwestionować decyzje urzędników.

