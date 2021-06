Nie zgadasz się z mandatem? Nie podpisuj, ale przemyśl dwa razy. Sąd może go zwielokrotnić

Kierowca nie ma obowiązku przyjąć mandatu, ale zanim odmówi, to powinien to dwa razy przemyśleć. Jesli nie macie racji, to sąd może was surowo ukarać. Do kary za przewinienie drogowe dojdą koszty sądowe. W zależności od sprawy - mogą być naprawdę wysokie.

3 Fot. Agnieszka Sadowska / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl