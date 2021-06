Autostrady utoną w panelach słonecznych. Holandia chce zasilić pół kraju prądem z dróg

Holenderska Agencja Gospodarki Wodnej (Rijkswaterstraat) wpadła na ciekawy pomysł zamontowania paneli fotowoltacznych wzdłuż autostrad. Ich zdaniem takie rozwiązanie ma ogromny potencjał w kwestii generowania ekologicznej energii. Mówi się, że możliwe byłoby "wyprodukowanie" nawet 4 terawatów energii, co wystarczyłoby do zasilenia około miliona gospodarstw domowych.

Fotowoltaika przy autostradach

Panele fotowoltaiczne miałyby być zainstalowane wzdłuż autostrad - na poboczach i na środkowym pasie zieleni. Jak mówił w rozmowie z portalem NOS Sten Heijnis z Rijkswaterstraat, to doskonały sposób na wykorzystanie należącej do nich ziemi. W całej Holandii planuje się budowę kolejnych farm wiatrowych, ale wymagają one zakupu gruntów pod budowę wiatraków. Tereny, przez które biegną autostrady, są już wykupione. Teoretycznie wystarczy więc zamontować tam panele słoneczne i potrzebną instalację.

Jedną z opcji braną pod uwagę w pierwszej kolejności, jest montaż paneli fotowoltaicznych na 40-kolometrowym odcinku autostrady A37 między Hoogeveen w północno-wschodniej Holandii, a granicą niemiecką. Tylko ten odcinek mógłby zmagazynować ok. 200 megawatów energii ze słońca. To z kolei wystarczyłoby do zasilenia około 50 tys. holenderskich gospodarstw domowych.

