Promocja! 16 Range Roverów w cenie 73.000 dolarów

16 egzemplarzy klasycznych Range Roverów znajduje się w Cream Ridge w stanie New Jersey i wystawione są na eBay’u.

Jak widać na zdjęciach samochody są rozrzucone po całej posesji i są w różnych stadiach zniszczenia. Sprzedający zwraca uwagę, że większość z nich w papierach ma status trwale uszkodzonych, a co za tym idzie potencjalny kupujący powinien przeznaczyć je jedynie na części. Jednak nie wszystkie mają tak „brudne" papiery i część pojazdów da się odrestaurować i ponownie uruchomić. Jednak w niektórych stanach i tak nie da się nimi legalnie jeździć.

Sprzedawca również w bardzo lakoniczny sposób opisał, dlaczego Range zostały porzucone na pastwę warunków atmosferycznych. Wiele z nich jest mocno zardzewiałych, a niektóre już porasta mech. Już sam ich odbiór z terenu, na którym się znajdują może okazać się nie lada wyczynem.

Wszystkie 16 egzemplarzy to modele County, a co najmniej jeden z nich to County LWB, czyli wersja z długim rozstawem osi, zawieszeniem pneumatycznym i silnikiem V8 4,2 L. Sprzedawca też zaznacza, że żaden nie jest sprawny.

Co ciekawe, oferta w wysokości 73.000 dolarów dotyczy wszystkich pojazdów. Nie ma możliwości kupić pojedynczego egzemplarza.