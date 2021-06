Chełm będzie miał obwodnicę za prawie pół miliarda zł. To dwudziesta trzecia droga w tym roku

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na zaprojektowanie i budowę ponad 13-kilometrowej obwodnicy Chełma. Trasa pobiegnie w ciągu drogi ekspresowej S12, ale nowym śladem. Inwestycję, która wyceniana jest na kwotę ok. 442 mln zł, zrealizuje firma Strabag.

Podpisana dzisiaj umowa jest już dwudziestą trzecią w tym roku. Dzięki temu do fazy realizacji przeszły 23 zadania o łącznej długości blisko 280 km i wartości prawie 8 mld złotych

- powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Co w ramach budowy?

Inwestycja obejmuje budowę dwujezdniowej drogi z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Poza tym powstaną cztery węzły drogowe oraz 16 obiektów inżynierskich, w tym dwa mosty w ciągu drogi ekspresowej. Powstaną też przejścia dla zwierząt, a także urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zbudowane zostaną również drogi do obsługi ruchu lokalnego, a także Obwód Utrzymania Drogi Ekspresowej.

DK12, tu powstanie obwodnica Chełma GDDKiA

Przebieg po nowym śladzie

Obwodnica przebiegać będzie po nowym śladzie i ominie Chełm od północnej strony. Jadąc DK12 od strony Piask, kierowcy wjadą na nią pomiędzy Stołpiem i Janowem na węźle Chełm Zachód. Drugi z węzłów (Chełm Północ) powstanie w miejscowości Horodyszcze. Dalej trasa przekroczy rzekę Uherkę i ominie Okszów, gdzie powstanie węzeł drogowy Chełm Okszów. Za Okszowem obwodnica przekroczy linię kolejową nr 81 relacji Chełm - Włodawa. Koniec odcinka zaplanowano za węzłem Chełm Wschód, na połączeniu z obecną DK12 w miejscowości Kolonia Antonin.

W związku z zapewnieniem finansowania na całą drogę S12 z Piask do Dorohuska, realizacja początkowego odcinka obwodnicy o długości ok. 3 km została włączona do wcześniejszego odcinka (Dorohucza - początek obwodnicy Chełma). Pozwoli to uniknąć zbędnych robót i kosztów związanych z koniecznością tymczasowego skomunikowania obecnej DK12 z nową trasą.

Kiedy nowa obwodnica?

Póki co wykonawca ma 10 miesięcy na przygotowanie projektu i złożeniu do Wojewody Lubelskiego dokumentów o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Budowa trasy planowana jest na lata 2023-2025.

Trasa S12 - obwodnica Chełma GDDKiA

