W prawo z prawego, a prosto i w lewo? Który pas zająć na rondzie

Jak jeździć po rondzie? Który pas zająć

Większego problemu nie sprawiają kierowcom małe ronda, na których jest tylko jeden pas. Tam sytuacja jest prosta. Wjeżdżamy na rondo, dojeżdżamy do naszego zjazdu i po wrzuceniu prawego kierunkowskazu opuszczamy skrzyżowanie. Co kiedy rondo jest dużo bardziej skomplikowane? Często drogowcy wymalowują na jezdni znaki poziome (strzałki pokazują, jak można pojechać z danego pasa), a ruch może kontrolować sygnalizacja świetlna, która jeszcze bardziej upraszcza sprawę. Zdarzają się jednak ronda bez oznakowania poziomego. Co robić? Jeżeli na rondzie są dwa pasy ruchu, a na drodze nie ma znaków poziomych:

Chcąc jechać w prawo, zajmujemy prawy pas.

Chcąc jechać prosto, zajmujemy prawy lub lewy pas.

Chcąc jechać w lewo lub zawrócić, zajmujemy lewy pas.

Jeżeli na rondzie są trzy pasy ruchu, a na drodze nie ma znaków poziomych:

Chcąc jechać w prawo, zajmujemy prawy pas.

Chcąc jechać prosto, możemy zająć dowolny pas.

Chcąc jechać w lewo lub zawrócić, zajmujemy lewy pas.

Czy można objeżdżać rondo prawą stroną?

Tyle przepisów. W praktyce wielu kierowców objeżdża rondo prawym pasem. To niedozwolone, choć po części zrozumiałe, bo prawy pas na rondzie jest najbezpieczniejszy. Pamiętajmy, że opuszczając rondo z lewego pasa musimy ustąpić pierwszeństwa tym, którzy jadą prawym pasem. Na rondach obowiązuje taka sama zasada jak na zwykłej drodze - zmieniając pas ruchu, trzeba ustąpić pierwszeństwa tym, którzy na tym pasie się już znajdują.

Jak jeździć po rondzie turbinowym?

Sytuacja jest znacznie prostsza na rondach turbinowych. Zaprojektowano je tak, że system zapór i linii ciągłych wyklucza możliwość kolizji. Trzeba jednak pamiętać, by przed wjazdem na tego typu rondo zająć odpowiedni pas - na rondach turbinowych niemożliwy jest np. skręt w lewo z prawego pasa.

Jak jeździć po rondzie? Używanie kierunkowskazów

Ile szkół jazdy, tyle teorii dotyczących używania kierunkowskazów przed wjazdem na rondo. Skoro przepisy uznają je za zwykłe skrzyżowania, to dlaczego zasada używania kierunkowskazów na rondach miałaby być inna? Wyjaśnił to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, którego wyrok z 2016 roku wyjaśnił tę sporną kwestię. "Przed wjazdem na skrzyżowanie o ruchu okrężnym nie musimy włączać kierunkowskazu. Obowiązkowe jest jego włączanie podczas opuszczania ronda oraz zmiany pasa ruchu na rondach i więcej niż jednym pasie ruchu". Sąd uzasadnił wyrok tym, że włączając kierunkowskaz przed wjazdem na rondo wprowadzamy innych kierowców w błąd.

