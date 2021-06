Nawet 1000 zł za spóźnienie przy rejestracji. Rząd chce dać więcej czasu. W środę głosowanie

Nawet 1000 złotych kary może dostać właściciel samochodu, który spóźni się z rejestracją ściągniętego pojazdu. Od 1 stycznia znowu mamy na to 30 dni. Wcześniej, na czas pandemii, rząd zdecydował się na wydłużenie tego czasu aż do 180 dni. Przepisy wróciły jednak do normy, ale sytuacja w kraju - nie. Choć pandemia zelżała, to w urzędach wciąż trudno umówić się na wizytę, a wiele osób przekraczało dozwolone 30 dni nie z własnej winy. Po prostu nie dało się sprawy załatwić w ustawowym terminie.

Problemy są mniejsze, niż jeszcze jakiś czas temu, ale kierowcy wciąż apelują do rządu o powrót do trochę dłuższego czasu. Ministerstwo chce im pójść na rękę (w końcu) i przedstawiło już korektę ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Ta przeszła przez Sejm, a już w środę 16 czerwca zajmie się nią Senat. Korekta przewiduje:

przedłużenie terminu na rejestrację sprowadzonego z zagranicy pojazdu do 60 dni

oraz przedłużenie terminu obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu do 60 dni.

Za niedopełnienie tego obowiązku właścicielowi grozi od 200 do 1000 zł kary. Dwukrotnie dłuższy czas powinien sprawić, że zniknie problem z dostaniem się do urzędu w terminie i wypełnieniem wszystkich formalności. To wyjątkowo ważne w 2021 r., kiedy nad Wisłę ściągamy coraz więcej samochodów. Wyżej opisywane zmiany mają zacząć obowiązywać "niezwłocznie" po głosowaniach.

To nie jedyna ważna zmian. Rejestracja samochodu online przez pracownika salonu

Nowe przepisy zakładają możliwość rejestracji nowych samochodów przez internet przez pracownika salonu - procesem rejestracji nie będzie już musiał martwić się kierowca, bo całą procedurę będzie mógł za niego przejść uprawniony przedstawiciel salonu sprzedaży. W imieniu klienta będzie on składał wniosek o rejestrację samochodu (lub innego pojazdu) przy użyciu formularza elektronicznego. Oczywiście wszystkie koszty związane z rejestracją poniesie kierowca, a nie salon. Więcej dowiecie się tutaj:

