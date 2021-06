Czy można przejechać hulajnogą lub deskorolką elektryczną przez przejście dla pieszych?

Zobacz wideo Hulajnogi elektryczne. Co wolno? Czego nie wolno? [Źródło: KWP Olsztyn]

W przypadku rowerów sytuacja jest oczywista. Choć część rowerzystów przepis ten ignoruje, obowiązuje zakaz przejazdu przez przejście dla pieszych. Rower trzeba w takiej sytuacji przeprowadzić na drugą stronę jezdni. A jak jest w przypadku hulajnóg i podobnych urządzeń?

Przypadek hulajnóg dla wielu osób wydaje się niejasny, bo jeszcze do niedawna nie było przepisów, które regulowałyby poruszanie się hulajnogami elektrycznymi. Obowiązują one dopiero od 20 maja i zupełnie zmieniły sposób, w jaki możemy korzystać z tych urządzeń.

Hulajnogą elektryczną po pasach. Można czy nie?

Obecnie zatem, jeśli korzystamy z hulajnogi elektrycznej na chodniku, zbliżając się do przejścia dla pieszych, trzeba zejść z pojazdu i przeprowadzić go na drugą stronę. To dla tego, że prowadząc pojazd obok siebie jesteśmy pieszymi i możemy korzystać z przejść dla pieszych. Przejeżdżanie po zebrze pojazdem (w tym hulajnogą elektryczną) jest zakazane i grozi za to mandat w wysokości 100 zł.

Oczywiście w momencie, gdy korzystamy z drogi rowerowej na drugi brzeg jezdni przejechać musimy po przejeździe dla rowerzystów. W takiej sytuacji (gdy obok jest ścieżka dla cyklistów) jazda chodnikiem na hulajnodze jest oczywiście zabroniona.

Dokładnie takie same przepisy obowiązują użytkowników urządzeń transportu osobistego (m.in. elektrycznych deskorolek czy pojazdów samobalansujących, bo to również pojazdy). Chcąc pokonać przejście dla pieszych mamy obowiązek przenieść (lub przeprowadzić, o ile to możliwe) swoje urządzenie na drugą stronę.

Warto przypomnieć, że z hulajnóg elektrycznych i UTO można korzystać na chodniku lub drodze dla pieszych, tylko gdy nie ma możliwości poruszania się innymi częściami drogi (więcej o tym w tekstach poniżej) i wyłącznie pod warunkiem spełnienia poniższych zasad:

jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego,

zachowanie szczególnej ostrożności,

ustępowanie pierwszeństwa pieszemu,

nieutrudnianie ruchu pieszemu.

Przejście dla pieszych a tradycyjna hulajnoga?

Nieco inaczej wygląda sytuacja użytkowników urządzeń wspomagających ruch, czyli m.in. tradycyjnych hulajnóg, rolek, deskorolek. Jadąc na nich trzeba poruszać się drogami dla rowerów lub trasami pieszo-rowerowymi, a gdy jest to niemożliwe - chodnikiem (tylko pod warunkiem wcześniej wymienionych zasad).

W przeciwieństwie jednak do hulajnóg elektrycznych i UTO, urządzenia wspomagające ruch nie są pojazdami. Osoby z nich korzystające mają co prawda prawo do poruszania się po drodze rowerowej, jednak na chodniku są traktowani tak, jak piesi. Mogę więc korzystać również z przejść dla pieszych.

A zatem o ile przejazd hulajnogą elektryczną przez pasy jest nielegalny, o tyle zrobienie tego samego tradycyjną hulajnogą jest już dozwolone. Tak samo jest w przypadku rolek czy deskorolek. Te elektryczne trzeba przez przejście przenieść, a na tych tradycyjnych można przejechać.