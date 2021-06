Kuba Wojewódzki pokazuje garaż, a fani samochodów zbierają szczęki z podłogi

Garaż Kuby Wojewódzkiego

Kuba Wojewódzki słynie ze swojego zamiłowania do szybkich samochodów. Swoją pasją dzieli się od czasu do czasu w mediach społecznościowych - na jego Instagramie bardzo często pojawiają się zdjęcia aut, którymi akurat jeździ. I zawsze to wyjątkowe samochody, nie raz takie, do których dodajemy przedrostek "super". Konto Kuby Wojewódzkiego pełne jest wyjątkowych modeli. Niedawno pokazał zdjęcie swojego garażu. I trzeba przyznać, że to imponujące zestawienie jak na jedno zdjęcie. Zobaczcie sami:

Jakie samochody widać na zdjęciu?

Na samej górze widzimy żółtego SUV-a o bardzo ostrej stylistyce. To imponujący model z Sant'Agata Bolognese. Ta miejscowość na motoryzacyjnej mapie świata oznacza jedno - Lamborghini i sportowe samochody z najwyższej półki. Lamborghini Urus ma pod maską potężne, czterolitrowe V8, którego moc to ok. 650 KM. Producent z dumą podaje jego osiągi - 3,6 s do setki i 305 km/h prędkości maksymalnej sprawiają, że to ścisła czołówka najszybszych SUV-ów świata. Obok Urusa stoi równie imponujący samochód. Bentley Continental GT w najnowszej wersji. Napędza go jeszcze większy silnik niż Lamborghini. To dwunastocylindrowa jednostka W12 o mocy 635 KM. W luksusowym GT przekłada się to na 3,7 s do setki i 333 km/h prędkości maksymalnej. Wyjściowe ceny obydwu aut przekraczają milion złotych.

Kolejny samochód to Ferrari 488 Pista. Jeszcze szybsze od poprzedniej dwójki. Ma silnik V8 o pojemności 3,9 l i mocy 720 KM. Pierwsza setka to kwestia 2,8 s, a wskazówka prędkościomierza zatrzymuje się dopiero przy 340 km/h. Najbliżej widzimy 911 GT2 RS z pakietem Weissach. 700-konny potwór, który, choć dopuszczony do jazdy po publicznych drogach, to najlepiej czuje się na torach. Osiągi ma praktycznie identyczne jak 488 Pista. Najskromniejszym samochodem jest stojące na samej górze Porsche 911 (911). To bazowy model albo 400-konna Carrera S.