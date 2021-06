Książęce blachy i srebrna żaba. Zaręczynowy samochód księżnej Diany trafił pod młotek

Ford Escort nie jest często poszukiwanym modelem. Choć ma status oldtimera, interesują się nim raczej kolekcjonerzy. Ten konkretny egzemplarz ma jednak za sobą wyjątkową historię, co z pewnością wpłynie na jego popularność. Należał bowiem do księżnej Diany. Książę Karol podarował go jej w maju 1981 roku w ramach prezentu zaręczynowego. Dwa miesiące później książęca para wzięła ślub, a Diana jeździła Escortem aż do sierpnia 1982 r. Potem auto zniknęło.

Rejestracja i srebrna żaba

Ford Escort należący niegdyś do księżnej Diany (a później do pewnej miłośniczki brytyjskiej arystokratki, która fakt posiadania tego wozu ukrywała nawet przez przyjaciółmi) trafił właśnie pod młotek brytyjskiego domu aukcyjnego Reeman Dansie. Samochód nadal ma oryginalne tablice rejestracyjne o numerze WEV 297W. Licznik wskazuje 83 tysiące mil przebiegu (około 130 tys. km).

Auto mimo wieku i przebiegu jest w świetnym stanie, a lakier i tapicerka są oryginalne. Na masce nadal znajduje się srebrna żaba - kopia prezentu, który Diana dostała od swojej siostry, Lady Sary Spencer. Żaba miała przypominać księżnej o bajce, w której płaz po pocałunku pięknej dziewczyny zmienił się w przystojnego księcia.

Ford Escort wraca do życia. Będzie dostępny obok Focusa

Escort przez 15 miesięcy był osobistym środkiem transportu księżnej Diany. Powstało wiele fotografii uwieczniających ją za kierownicą forda, czy obserwującej z auta, jak książę Karol grał w polo. Auto zostanie zlicytowane 29 czerwca podczas Royalty, Antiques & Fine Art Sale. Cenę, którą według domu aukcyjnego może osiągnąć ford należący niegdyś do brytyjskiej monarchii, wyznaczono na 30-40 tys. funtów, czyli około 150-200 tys. zł.

