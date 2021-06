VIP-y też muszą znać przepisy, czyli jak powinna wyglądać uprzywilejowana kolumna

Transport najważniejszych osób w państwie wymaga specjalnych procedur. Właśnie dlatego w ustawie Prawo o ruchu drogowym pojawił się zapis mówiący o pojazdach uprzywilejowanych. Jeden pojazd to jednak za mało - bo czasami poruszają się one w kolumnie. Kiedy tak się dzieje? Gdy na drodze pojawi się premier wraz z pełną ochroną. I choć przejazd tzw. VIP-ów odbywa się na specjalnych prawach, ich otrzymanie nie jest bezwarunkowe. Bo żeby samochody można było uznać za kolumnę pojazdów uprzywilejowanych, najpierw muszą spełnić pewne warunki.

Kolumna wojskowa - czy można ją wyprzedzać?

Kolumna pojazdów uprzywilejowanych: jakie warunki musi spełnić?

Pojazd jadący z przodu i z tyłu musi wysyłać sygnały świetlne w postaci niebieskiego i czerwonego światła błyskowego oraz jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, Pojazd jadący z przodu kolumny powinien mieć włączone światła mijania lub drogowe, Pojazdy jadące w środku kolumny mogą nie mieć włączonych świateł błyskowych czy sygnałów dźwiękowych.

Czy pojazdu uprzywilejowane muszą stosować się do przepisów?

Czy na początku i końcu kolumny pojazdów uprzywilejowanych zawsze musi jechać radiowóz? Nie. Dla przykładu pojazdy SOP-u choć nie mają oznaczeń przypominających policyjne, posiadają wszelkie konieczne urządzenia wysyłające sygnały dźwiękowe i świetlne. Jakie uprawnienia oznacza nadanie statusu kolumny pojazdów uprzywilejowanych? Auta takie w dużej mierze mogą nie stosować się do przepisów o ruchu drogowym, zakazów postoju czy znaków i sygnałów drogowych. W dużej mierze, bo aby nabrać takie uprawnienia, ich kierowcy muszą zastosować zasadę szczególnej ostrożności.

Kierujący pojazdem uprzywilejowanym może, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do przepisów o ruchu pojazdów, zatrzymaniu i postoju oraz do znaków i sygnałów drogowych tylko w razie, gdy uczestniczy w przejeździe kolumny pojazdów uprzywilejowanych. - art. 53 2. pkt. b ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Widzisz kolumnę uprzywilejowaną? Zjedź jej z drogi!

Kierowcy poruszający się na drodze, na której pojawi się właściwie oznaczona kolumna pojazdów uprzywilejowanych, powinni w pierwszej kolejności ułatwić jej przejazd. To może oznaczać zmianę pasa ruchu, a nawet zjechanie na pobocze czy pas zieleni. To jednak nie koniec, bo pojazdy nie mogą wyprzedzać kolumny w terenie zabudowanym i nie mogą jej przerywać - wjeżdżać między poszczególne samochody jadące w niej. Co z pieszymi? Ich również dotyczy obowiązek ułatwienia przejazdu kolumnie. W ten sposób powinni się np. powstrzymać przed wkroczeniem na jezdnię pomimo wyświetlania przez sygnalizator światła zielonego.