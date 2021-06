Romet i Honda najpopularniejszymi markami wśród jednośladów do maja 2021

W samym maju w Polsce zarejestrowano 4429 jednośladów (motocykli i motorowerów), jest to więcej niż w kwietniu, ale mniej niż roku temu. Jednak bardziej optymistycznie wygląda ilość zarejestrowanych pojazdów od stycznia do maja – 13.596 sztuk. Jest to wzrost o 8,22 proc. w analogicznym okresie rok temu.

Motocykle

W maju Polacy zarejestrowali 2969 sztuk motocykli, a od stycznia do maja 9392 egzemplarze. W jednym jak i drugim przypadku jest to zdecydowany wzrost w porównaniu do zeszłego roku. Najpopularniejsza marką okazała się Honda, która na koniec zeszłego miesiąca mogła pochwalić się rejestracją 1586 sztuk ich jednośladów. Drugą pozycję zajmuje BMW z wynikiem 1359 sztuk. Na trzecim miejscu znalazła się Yamaha z 960 rejestracjami, tym samym wyprzedziła Romet Motors z wynikiem 490 szt.

Motorowery

Sytuacja w tym segmencie natomiast jest bardziej korzystna dla wcześniej wspomnianego Rometu. Firma może pochwalić się rejestracją 872 sztuk motorowerów. Drugą pozycję zajmuje Junak – 555 szt. Stawkę zamyka Barton z 351 sztukami. Na uwagę zasługuje marka Greenwolke, która ma największą dynamikę wzrostu. Co prawda jest na ostatnim 10. miejscu z wynikiem 121 zarejestrowanych motorowerów, ale zyskała 1244,44 proc. zysku.

Kategoria AM na prawo jazdy. Co to jest i dla kogo?

W samym maju Polacy zarejestrowali 1460 szt. motorowerów, co jest spadkiem w porównaniu do zeszłego roku. Od początku roku zarejestrowano 4204 sztuki.

Import na potęgę

Polacy równie chętnie importowali jednoślady. Do Polski napłynęło 32.441 motocykli i motorowerów, co znaczy wzrost o 16,12 proc. w porównaniu do zeszłego roku.