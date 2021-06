Nowe BMW serii 4 Gran Coupe. Większe od poprzednika

Nowa seria 4 Gran Coupe jest większa od swojego poprzednika. Jest o 14 cm dłuższa, 2,5 cm szersza, 5,3 cm wyższa, a rozstaw osi zwiększył się o 4,5 cm. Według producenta auto powinno być lepsze, jeśli chodzi o jazdą w stosunku do swojego poprzednik. Ma szerzej rozstawione koła, rozkład masy niemal idealne 50:50 i niższy środek ciężkości. Również zawieszenie zostało tak zmodyfikowane by oddać lepsze wrażenia z jazdy.

Nowe BMW serii 4 Gran Coupe BMW

Technicznie jest to pojazd bardziej przypominający serię 3, tylko w ładniejszym ubraniu.

We wnętrzu, jeśli ktoś spodziewał się rewolucji, to może poczuć się zawiedziony. Jest to doskonale znana deska rozdzielcza i oprzyrządowanie znane z innych modeli. Bardzo klasyczna i zachowawcza forma, nie ma wodotrysków jak w modelu i4. Znajdziemy sporych rozmiarów ekran odpowiedzialny za multimedia i funkcje pojazdu, a przed kierowcą w opcji znajdziemy BMW Live Cockpit Professional.

Nowe BMW serii 4 Gran Coupe BMW

Oczywiście z racji tego, że BMW podąża za trendami również w wersji Gran Coupe znajdziemy system automatycznych aktualizacji systemu, a jako opcja pojawił się system elektronicznego kluczyka – BMW Digital Key. Natomiast trasy na mapie obliczane są w chmurze na podstawie danych z systemu. To akurat jest w standardzie.

Silniki i ceny

Co do oferty silnikowej, to wygląda ona następująco:

silnik o pojemności 1998 cm3, który generuje 184 KM lub 245 KM, połączony z 8-stopniową skrzynią Steptronic. Sprint od 0 do 100 km/h zajmie mu 7,9 s. przy mniejszej ilości koni lub 6,2 s. przy mocniejszym wariancie.

silnik o pojemności 2998 cm3, który wspomagany jest technologią mild hybrid 48 V. Jego moc to 374 KM, natomiast 100 km/h osiągnie w 4,7 s. Jest to wersja M o oznaczeniu M440i xDrive Gran Coupé. Podobnie jak w przypadku słabszych silników, oferowany jest z 8-stopniową skrzynią Steptronic. W wariancie benzynowym, jako jedyny posiada napęd xDrive.

jeden silnik diesla o pojemności 1995 cm3, który wspomagany jest technologią mild hybrid 48 V. Pierwsza wersja oferuje 190 KM i rozpędza się do 100 km/h w 7,3 s., natomiast prędkość maksymalna wynosi 235 km/h. Drugi wariant tego silnika generuje również 190 KM, ale ma napęd xDrive i wolniej osiąga 100 km/h, bo w 7,6 s. Również prędkość maksymalna jest niższa o 2 km/h.

Nadmienić warto, że w wersji M440i xDrive Gran Coupé sportowy dyferencjał znalazł się w standardzie.

Jeśli chodzi o polskie ceny to jeszcze nie ma informacji. Wiadomo, że w USA za model 430i zapłacić trzeba będzie 44.800 dolarów, a za wersji M440i xDrive Gran Coupé 58.000 dolarów.