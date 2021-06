Już nie będzie mandatu dla zapominalskich. Jak pobrać prawo jazdy na telefon?

Ile osób w Polsce posiada prawo jazdy? Według najnowszych statystyk to nawet 22 miliony! Dobra informacja dla każdej z nich? Od 5 grudnia 2020 roku nie trzeba wozić ze sobą dokumentu podczas podróżowania po krajowych drogach. Policji w czasie kontroli drogowej wystarczy dowód osobisty, a tym samym brak prawka nie zakończy się 50-złotowym mandatem. Tylko czy dokument rzeczywiście można zostawić w domu? Nie zawsze. Bo czasami dane wpisane na nim są niezbędne. I przykładów takich nie brakuje.

Samochód bez prawa jazdy? Czy to możliwe?

Kiedy prawo jazdy może się przydać na drodze?

Pierwszym z brzegu jest urzędniczy błąd - może się okazać, że dane zapisane w CEK nie zgadzają się z tym, co zostało wpisane na prawo jazdy. W takim przypadku to dokument będzie przemawiać na korzyść kierowcy w razie kontroli drogowej przeprowadzonej przez policję. Po drugie fizycznie posiadane prawko będzie niezbędne podczas udowadniania posiadania uprawnień czy spisywania oświadczenia sprawcy po kolizji drogowej lub w czasie wynajmowania samochodu z wypożyczalni.

Prawo jazdy w telefonie: jak je ściągnąć? Opis w 5 krokach!

Tylko czy mówiąc o dokumencie prawa jazdy zawsze trzeba mieć na myśli druczek chowany w portfelu? Od 5 grudnia 2020 roku prawo jazdy ma też wersję elektroniczną. Pojawia się w komórce i zawiera dokładnie te same dane, które pojawiają się w dokumencie. Wskazuje m.in. posiadane uprawnienia, ich datę ważności czy numer i serię. Zatem jak pobrać prawo jazdy na telefon? Kierowca musi wykonać kilka kroków.

Konieczne jest posiadanie aktywnej aplikacji mObywatel,









tożsamość autoryzuje się w niej za pomocą profilu zaufanego lub bankowości elektronicznej,









W aplikacji mObywatel należy nacisnąć znak "+" oznaczający dodaj dokument,









znajduje się w oknie górnym,









Po rozwinięciu menu trzeba wybrać opcję mPrawo jazdy, W celu potwierdzenia operacji może być konieczna kolejna autoryzacja profilem zaufanym lub bankowością elektroniczną, I... w zasadzie tyle - mPrawo jazdy może jednak nie pojawić się od razu,









czasami na dodanie dokumentu potrzeba kilku minut.











Czy prawo jazdy na telefon jest bezpieczne dla danych kierowcy?

No dobrze, ale czy prawo jazdy w telefonie jest bezpieczne? Dane są szyfrowane i podpisane certyfikatem, a jeden certyfikat jest przypisany tylko do jednego konta. Gdyby kierowca zgubił telefon, również nie musi się obawiać. Dostęp do mObywatela i mPrawa jazdy jest chroniony hasłem - np. kodem PIN, odciskiem palca lub wzorem twarzy.