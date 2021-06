Znaki B-37 i B-38 dla wielu nic nie znaczą. Mandat 100 zł odświeży pamięć!

Znak B-35 "Zakaz postoju" wskazuje, że kierowca na danym odcinku drogi (ale też chodniku czy poboczu) nie może przerwać jazdy na dłużej niż minutę (chyba że dodatkowa tabliczka wskazuje dłuższy czas). Co jednak w sytuacji, w której na środku tablicy ze znakiem pojawi się rzymska jedynka lub dwójka? Części kierowców takie oznaczenie niewiele powie. A to może być błąd, który zakończy się mandatem lub nawet holowaniem samochodu.

Na niektórych zakazach można stawać. Zatrzymanie to jeszcze nie postój

Znak B-37 i B-38. Jaka jest ich definicja?

Znak B-37 "Zakaz postoju w dni nieparzyste" - obowiązuje tylko w nieparzyste dni miesiąca od godz. 0:00 do 21:00. Między godz. 21:00 a 24:00 kierowcy mają czas na przestawienie pojazdu np. na drugą stronę ulicy.

Znak B-38 "Zakaz postoju w dni parzyste" - obowiązuje tylko w parzyste dni miesiąca od godz. 0:00 do 21:00. Między godz. 21:00 a 24:00 kierowcy mają czas na przestawienie pojazdu np. na drugą stronę ulicy.

Zakaz postoju w dni parzyste i nieparzyste. Kogo dotyczy, a kogo nie?

Znaki B-37 i B-38 dotyczą tej strony drogi, po której znajdują się oraz obejmują obręb jezdni, chodnika i pobocza. Dodatkowo mogą zostać uzupełnione tabliczkami wskazującymi np. miejsce obowiązywania (początek, koniec i kontynuację), typ pojazdu, godziny czy groźbę odholowania pojazdu. Znaki B-37 i B-38 co do zasady obowiązują do najbliższego skrzyżowania - chyba że wcześniej zostaną odwołane kolejnym oznaczeniem.

Co ciekawe, polskie prawo przewiduje przypadek, w którym kierowca może nie stosować się do znaków B-37 i B-38. Dotyczy on samochodu kierowanego przez osobę niepełnosprawną o obniżonej sprawności ruchowej lub przewożącego takiego inwalidę. Dodatkowe obostrzenia? To tak naprawdę dotyczy tylko zachowania szczególnej ostrożności.

Mandat za parkowanie na zakazie - znaki B-37 i B-38

Kierowca, który postawi samochód w dzień nieparzysty za znakiem B-37 "Zakaz postoju w dni nieparzyste", w pierwszej kolejności zostanie ukarany mandatem karnym. Ten będzie opiewał na kwotę 100 zł. Poza tym do jego konta dopisany zostanie jeden punkt karny. W skrajnym przypadku parkowanie za znakami B-37 i B-38 może zostać obwarowane groźbą odholowania pojazdu. Transport na parking depozytowy kosztuje maksymalnie 523 zł, a przechowywanie 44 zł za dobę.

Warto pamiętać o tym, że kara czeka nie tylko na kierowcę ignorującego zakaz, ale także tego który nie przestawi pojazdu do północy - czyli do momentu, w którym znak zaczyna obowiązywać.