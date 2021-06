Opel zapowiada nową Astrę. Przód już gdzieś widzieliśmy...

Pierwsza zapowiedź nowego opla Astry to tylko kilka zdjęć detali. Jednak już po nich można co nieco powiedzieć. Front Astry mocno nawiązuje do Mokki. Ta sama stylistyka i identyczny układ przedniego oświetlenia upodabniają do siebie te dwa kompaktowe modele. Chodzi oczywiście o Opel Vizor, czyli centralny element przodu, który stanowi główny filar nowego języka stylistycznego Opla.

Z nowym frontem samochodu zintegrowano szereg innowacyjnych rozwiązań technicznych, w tym wąskie światła główne IntelliLux LED. Z tyłu pojawił się modny w ostatnich ladach szeroki napis Astra.

Opel Astra 2021 teaser Opel

Przyszła Astra otworzy nowy, fascynujący rozdział w 30?letniej historii naszego modelu klasy kompaktowej. Jesteśmy przekonani, że następna generacja Opla Astry zrobi naprawdę mocne wrażenie i przyciągnie do marki wielu nowych klientów

- mówił Michael Lohscheller, dyrektor generalny firmy Opel

Dużo wyświetlaczy

W Mokce pojawił się innowacyjny model wnętrza, który trafił także do Astry. Cyfrowy kokpit Pure Panel nawiązuje do jednolitej płaszczyzny Opel Vizor. Najważniejsze informacje są wyświetlane na dwóch panoramicznych ekranach zwróconych ku kierowcy. Fizyczne przyciski zredukowano do minimum.

Opel Astra 2021 teaser Opel

Nowa generacja modelu Astra będzie dostępna jako pięciodrzwiowy hatchback oraz kombi Sports Tourer. Samochód kontynuuje ofensywę produktową Opla, przyspieszając jednocześnie tempo elektryfikacji całego portfolio marki. Produkcja rozpocznie się jeszcze w tym roku w fabryce w Russelsheim.

Opel Astra 2021 teaser Opel