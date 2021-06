Czwarta z sześciu - będzie kolejna obwodnica w kujawsko-pomorskim

Rozpoczynają się prace nad dokumentacją dla obwodnicy Nowej Wsi Wielkiej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała z wykonawcą umowę na wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R). To czwarta z sześciu obwodnic, jakie powstaną w woj. kujawsko-pomorskim w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy w Polsce budujemy drogi drożej niż w Europie? Rzecznik GDDKiA odpowiada

Kto wybuduje nową drogę?

Póki co wiadomo kto zaprojektuje nową drogę. Będzie to konsorcjum firm TRAKT Sp. z o. o. Sp. K. (lider) oraz TRAKT Sp. z o. o. (partner). To właśnie ten duet zaoferował najkorzystniejszą ofertę na opracowanie dokumentacji dla obwodnicy Nowej Wsi Wielkiej. Oferta zwycięskiego konsorcjum?opiewa na kwotę 1,225?mln zł i uzyskała maksymalna ocenę 100 punków. Łącznie w postępowaniu brało udział osiem firm.

Obwodnica Nowej Wsi Wielkiej

Budowa obwodnicy Nowej Wsi Wielkiej ma za zadanie wyprowadzić ruch tranzytowy, jaki koncentruje się w miejscowości na drodze krajowej nr 25. Jest to ruch pomiędzy Bydgoszczą a Inowrocławiem i dalej w kierunku Kutna i Poznania. To jeden z ważniejszych korytarzy transportowych w województwie kujawsko-pomorskim. Obwodnica będzie miała długość około 4 kilometrów.

Gumowy asfalt może zalać Polskę. W Krakowie i Poznaniu już go znają

Program budowy 100 obwodnic????

W województwie?kujawsko-pomorskim?w ramach rządowego?programu?powstanie sześć obwodnic:??

Brześcia Kujawskiego w ciągu DK62;

Strzelna w ciągu DK15 i DK25;

Nowej Wsi Wielkiej w ciągu DK25;

Kruszwicy w ciągu DK62;

Kowalewa Pomorskiego w ciągu DK15;

Lipna w ciągu DK67.

W przypadku dwóch ostatnich obwodnic - Lipna i Kowalewa Pomorskiego - GDDKiA wybrała już wykonawców i oczekuje na zakończenie 10-dniowego okresu odwoławczego, po którym nastąpi podpisanie umów.

Nowa obwodnica pod Strykowem. GDDKiA ogłosiła przetarg