Dziecko lub pies w samochodzie, a za oknem upał. Czy można zbić szybę?

Podczas upału w kabinie samochodu pozostawionego na słońcu może być nawet ponad 60 stopni Celsjusza. A to temperatura, przy której dziecko lub pies pozostawione w aucie, nie mają szansy przetrwać dłużej niż kilkunastu minut. Skutki mogą być tragiczne, dlatego od kilku lat w mediach pojawia się kampania uświadamiająca kierowców. Czy to wystarczy? Nie, szczególnie że nadal nagminnie dochodzi do przypadków, w których prowadzący zostawiają dzieci i zwierzęta w pojeździe. Ich tłumaczenia? Przecież poszli np. do sklepu tylko na chwilę...

Czy można zbić szybę? Przepisy są jednoznaczne…

Co powinien zrobić przechodzień w sytuacji, w której w rozgrzanym samochodzie zauważy dziecko lub psa? Siedzenie w zamkniętej kabinie (lub z delikatnie uchylonymi szybami) zagraża życiu pasażera. A to oznacza, że pojawia się stan wyższej konieczności, który uzasadnia naruszenie innej wartości prawnej - tj. zniszczenie lub naruszenie mienia. Podstawę do tego daje art. 26 par. 1 Kodeksu karnego:

Nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego.

Dziecko lub pies w samochodzie, a za oknem upał. Co zrobić?

Jaką konkretnie reakcję podjąć? Na początek warto sprawdzić czy kierowca nie pozostawił np. drzwi otwartych. Gdy tak, wystarczy je otworzyć i wyjąć z wnętrza dziecko lub psa. Co w sytuacji, w której pies ciężko dyszy lub dziecko traci przytomność, a drzwi w zaparkowanym samochodzie są zamknięte? Przechodzień ma pełne prawo wybić szybę w pojeździe. Którą szybę powinien wybić? Najlepiej aby wybrał jedną z bocznych - tą która jest najdalej od dziecka lub psa. Szybę należy wybić np. kamieniem lub fragmentem rury. W ten sposób przechodzień nie odniesie żadnych obrażeń.

Stan wyższej konieczności. Kiedy następuje?

Oczywiście zanim przechodzień podejmie reakcję, powinien upewnić się że życie dziecka lub psa jest rzeczywiście zagrożone - to podstawa stosowania zapisu o stanie wyższej konieczności. Bo może się okazać, że pasażerowie znajdują się w kabinie, a samochód stoi na słońcu, ale nic ich życiu nie zagraża, bo np. kierowca uruchomił postojową klimatyzację. Jak poznać zagrożenie życia? Pod wpływem upału pies zazwyczaj zaczyna ciężko dyszeć. Dziecko będzie natomiast mocno spocone i powinno mieć bladą twarz, a do tego może płakać lub krzyczeć, ewentualnie w skrajnym przypadku zasłabnie.

Co grozi za pozostawienie dziecka lub psa w rozgrzanym samochodzie?

W sytuacji, w której przechodzień ma wątpliwości czy życie pasażera rzeczywiście jest zagrożone, zawsze może poprosić o pomoc funkcjonariuszy. W tym celu wystarczy zadzwonić na policję lub straż miejską. Obecność służb pozwoli nie tylko na podjęcie decyzji w sprawi interwencji, ale i ukaranie kierowcy. Co grozi za pozostawienie dziecka lub psa w rozgrzanym na słońcu aucie? Odpowiedzialność karna!

Gdy kierowca pozostawi w rozgrzanym aucie dziecko, może zostać skazany na karę pozbawienia wolności na okres od 3 miesięcy do 5 lat. I odpowiedzialność taka nie dotyczy tylko rodziców, ale także opiekunów - którzy w danym momencie zajmują się dzieckiem. W przypadku zwierząt sąd może orzec do dwóch lat pozbawienia wolności, a gdy sędzia zakwalifikuje czyn jako szczególne okrucieństwo, do trzech lat więzienia i nawet 100 tys. zł nawiązki.