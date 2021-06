W którym mieście najłatwiej zdać prawo jazdy? Teorię w Lublinie, ale praktykę gdzie indziej

By uzyskać uprawnienia do kierowania samochodem, konieczne jest zdanie egzaminu na prawo jazdy. W tym celu należy założyć profil PKK (profil kandydata na kierowcę), zapisać się na kurs, zdać egzamin wewnętrzny, a następnie zapisać się na egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Tam przyszły kierowca najpierw przystępuje do egzaminu teoretycznego, a następnie (po pomyślnym zaliczeniu pierwszego etapu) do części praktycznej.

Egzamin na prawo jazdy - który WORD wybrać?

Większość kierowców decyduje się na zdawanie egzaminu na prawo jazdy w najbliższym WORD-zie. Tak jest z po prostu najwygodniej. Jednak niektórzy po uprawnienia jadą nieco dalej. Kursant po założeniu profilu PKK i zaliczeniu kursu na prawo jazdy może zdać egzamin w dowolnym ośrodku egzaminacyjnym. W przypadku WORD-ów nie istnieje coś takiego jak regionalizacja - egzamin można zdać w każdym ośrodku na terenie całego kraju. Wiele lat temu wśród przyszłych kierowców panowało przekonanie, że trudno jest zdać egzamin w stolicy, zatem wielu jeździło np. do Łomży. A gdzie dziś jest najłatwiej zdać egzamin?

Teorię najwięcej osób zdaje w Lublinie

Pierwsza część egzaminu to sprawdzian teoretyczny. Ze statystyk z 2020 roku wynika, że najwyższą zdawalność teorii zanotowano w Lublinie. Aż 65 proc. kierowców przystępujących tam do egzaminu teoretycznego na prawo jazdy opuszczało salę egzaminacyjną z wynikiem pozytywnym. Niewiele niższe wyniki pojawiały się w Rzeszowie, Bielsku-Białej, Łodzi, Krośnie, Bydgoszczy, Poznaniu, Szczecinie czy Warszawie.

Gdzie najtrudniej jest zdać egzamin teoretyczny na prawo jazdy? W Ciechanowie, Lesznie, Wałbrzychu, Radomiu i Słupsku. W przypadku tych miast w 2020 roku egzamin zdawało 53 proc. przyszłych kierowców.

Najmniej osób zdaje praktykę Koszalinie

W przypadku egzaminu praktycznego odsetek pozytywnych wyników jest nieco niższy, ale ma też większy rozstrzał. Najwyższy wskaźnik to nieco ponad 53 proc. Najniższy - niecałe 25 proc.

Jednym z miast, w których najwięcej kierowców zdaje praktyczną część egzaminu na prawo jazdy, jest Ostrołęka. Odsetek pozytywnych wyników to ponad 53 proc. Niewiele niższy wynik osiągnęli egzaminowani w Kaliszu. Zdawalność na poziomie 46-47 proc. dotyczy takich miast jak Suwałki, Jelenia Góra, Rzeszów czy Leszno.

A gdzie najtrudniej zdać egzamin praktyczny na prawo jazdy? W Koszalinie zdawalność to tylko 25 proc. Niewiele łatwiej jest uzyskać pozytywny wynik jazd z egzaminatorem w Szczecinie, Łodzi, Gorzowie Wielkopolskim czy Białej Podlaskiej.

Egzamin na prawo jazdy kosztuje 170 zł. Część teoretyczna wymaga wpłaty o wartości 30 zł, a praktyczna - 140 zł. Takie same opłaty dotyczą pierwszego egzaminu i takie same obowiązują w przypadku poprawek.

