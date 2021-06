Fiat kontra TIR. Dwóch samców alfa walczy o dominację [WIDEO]

Walka nie zawsze jest równa, o czym przekonał się kierowca Fiata Fiorino Panorama (na innych rynkach znany, jako Qubo). W miejscowości Samsun na wybrzeżu Morza Czarnego, na wschód od Stambułu, na drodze spotkał się kierowca Fiata, któremu nie przeszkadzał większy rywal w TIR-ze. Jeden drugiemu zajeżdżał drogę i wzajemnie walczyli o pozycję.

Jak widać na nagraniu prawdopodobnym prowodyrem konfliktu był Fiat. Jednakże nie jest to tak do końca jasne. Widać również, jak ciężarówka zajeżdża drogę mniejszemu oponentowi. Gdy po raz kolejny nie udaje się kierowcy Fiata przejechać i wyraźnie widać, że zaczyna się irytować.

Po nieudanych próbach wyprzedzenia, mniejsze auto próbuje zaatakować z prawej strony. Na jego nieszczęście, również ten manewr jest zablokowany przez ciężarówkę i to skutecznie. TIR spycha Fiata na pobocze, do rowu, ale całe szczęście udaje się kierowcy mniejszego auta wyciągnąć auto z opresji. Jednakże zaczyna się ślizgać w poprzek drogi, by finalnie wrócić na pobocze i zatrzymać się.

Chociaż całe zdarzenie wygląda dosyć groźnie, to wszystko wskazuje na to, że nic poważnego nie stało się kierowcy Fiata. TIR natomiast odjeżdża. Szczęście w nieszczęściu, że ta nierozsądna rywalizacja nie wciągnęła osób postronnych. Nic jednak nie usprawiedliwia kierowcy ciężarówki, który zepchnął drugie auto z drogi.