Hybryda BMW Z4 i X5. Niemcy też mają poczucie humoru [WIDEO]

Na kanale BMW Classic na YouTube zaprezentowano nowe wideo, które pokazuje nam dwa dosyć oryginalne pojazdy. Pierwszy z nich to auto koncepcyjne modelu serii 7 z 1996 roku. Pierwsze co się rzuca w oczy to duże nerki, które obecnie są montowane w BMW serii 4. Jak więc widać, pomysł na tego typu rozwiązanie jest już w głowach decydentów z Monachium od dawien dawna.

Jednak ciekawszym autem jest model, który stoi obok tego pierwszego. Jest to pojazd o nadwoziu coupe, z czterema miejscami do siedzenia i jedną parą drzwi, ale jest zbudowany na podwoziu z modelu X5. Posiada również taki sam prześwit.

Ci, którzy żyją na tyle długo by pamiętać rok 2001 i już wtedy interesowali się motoryzacją mogą pamiętać jak BMW na targach w Detroit zaprezentowało model koncepcyjny, który nazywał się X-Coupe. Małe coupe z podwoziem od X5, było napędzane 3-litrowym silnikiem wysokoprężnym. Nigdy nie wszedł do produkcji, ale przygotował do wprowadzenia modelu Z4 w 2002 roku.

Połączenie BMW Z4 i X5 BMW Classic

Koncept zaprezentowany na nagraniu powyżej został jednak zbudowany w 2004 roku i włodarze BMW poważnie myśleli o jego wprowadzeniu. Auto posiada owalne nerki i okrągłe lampy umieszczone w zderzaku. Jednak im dalej do tyłu, tym robi się ciekawiej. Pierwsze co rzuci się w oczy to dodatkowe światła w obudowie lusterek. Trzeba przyznać, że jest to całkiem ciekawy pomysł, który później nie wszedł do produkcji. Jednak najbardziej interesującym elementem jest bagażnik. Zespół projektowy z BMW stworzył modułową tylną szybę i opuszczaną klapę bagażnika. Wszystko po to by łatwo było wkładać do przestrzeni załadunkowej chociażby rowery.

Wnętrze to dobrze znany kokpit z modelu Z4 z tamtego okresu. Do tego dwa dodatkowe siedzenia z tyłu.

Nie jest do końca wiadomo czemu ten model nie wszedł do produkcji. Prawdopodobnie wyparł go bardziej praktyczny model X6, który wszedł na rynek w 2007 roku. Jak pokazuje historia, X6 nie potrzebowało okien origami aby cokolwiek włożyć do bagażnika.