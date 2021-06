Mamy dobre wieści. Od dziś obowiązują nowe zasady rejestracji samochodów

Rejestracja samochodu online przez pracownika salonu - najważniejsza ze zmian

Nowe przepisy zakładają możliwość rejestracji nowych samochodów przez internet przez pracownika salonu - procesem rejestracji nie będzie już musiał martwić się kierowca, bo całą procedurę będzie mógł za niego przejść uprawniony przedstawiciel salonu sprzedaży. W imieniu klienta będzie on składał wniosek o rejestrację samochodu (lub innego pojazdu) przy użyciu formularza elektronicznego. Oczywiście wszystkie koszty związane z rejestracją poniesie kierowca, a nie salon (o koszcie rejestracji samochodu w dalszej części tego tekstu).

REKLAMA

Zobacz wideo

Więcej czasu na rejestrację

Warto też pamiętać o jeszcze jednej zmianie w rejestracjach pojazdów. O co chodzi? Od pierwszej połowy 2020 r. w związku z pandemią, która przeorganizowała prace urzędów, na zarejestrowanie i przerejestrowanie samochodu kierowcy mieli aż 180 dni. Prawo wydłużające czas na rejestrację przestało jednak obowiązywać na początku tego roku, przez co wróciliśmy do standardowych 30 dni. Jednak urzędy wciąż nie pracują w normalnym trybie, przez co czas oczekiwania na przejście drogi formalnej jest wydłużony. 30 dni to za mało, a nie można karać za niewykonanie rzeczy, której nie da się wykonać w terminie.

Dlatego rząd wydłużył ten czas dwukrotnie - do 60 dni. Na czas pandemii. Nowe zasady obowiązywać będą kierowców chcących zarejestrować nowy samochód, używany samochód z zagranicy lub przerejestrować używany samochód kupiony w Polsce. Warto jednak podkreślić, że nie wracamy do starych zasad - na zarejestrowanie samochodu kierowcy nie będą mieli aż 180 dni, jak przez większość 2020 r. Ta zasada ma zacząć obowiązywać "niezwłocznie".

Czarne skrzynki w samochodach będą obowiązkowe już za rok. Nie ma odwrotu

Samochód można rejestrować przez internet nie od dziś. Jak to zrobić?

Rejestracja samochodu online przez kierowcę jest możliwa od jakiegoś czasu. Jak to zrobić? Przede wszystkim trzeba sprawdzić, czy nasz urząd dysponuje elektroniczną skrzynką podawczą systemu pojazd i kierowca. Jeśli tak, to właściciel pojazdu musi utworzyć swoje konto w systemie (za pośrednictwem witryny Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych). Potrzebny jest także profil zaufany, który można założyć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji lub za pośrednictwem swojego banku. Po weryfikacji konta w systemie ESP, będzie możliwe złożenie elektronicznego wniosku.

Gdy posiadamy już profil zaufany, i złożyliśmy w elektronicznej skrzynce podawczej odpowiedni wniosek, będą nam potrzebne następujące dokumenty:

dowód tożsamości właściciela (dowód osobisty lub paszport),

dowód zakupu pojazdu (np. umowa kupna-sprzedaży, faktura VAT, umowa darowizny etc.),

karta pojazdu (jeśli została wydana lub w przypadku rejestrowania auta, które było już wcześniej zarejestrowane).

Aby zarejestrować samochód online, musimy wgrać do systemu skany wszystkich dokumentów, które normalnie dostarczylibyśmy do urzędu osobiście. Skany powinny być zapisane w formacie JPEG lub PDF.

Ile kosztuje zarejestrowanie samochodu?

Przy rejestrowaniu samochodu przez internet właściciel pojazdu jest zobowiązany do wniesienia takich samych opłat jak w przypadku rejestrowania go w wydziale komunikacji, tj.:

85 zł – opłata za dowód rejestracyjny, komplet znaków legalizacyjnych i nalepkę kontrolną na szybę pojazdu,

13,50 zł – opłata za pozwolenie czasowe,

75 zł – opłata za kartę pojazdu (jeśli pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy),

oraz opłaty za tablice rejestracyjne:

80 zł – samochodowe,

40 zł – motocyklowe,

30 zł – motorowerowe,

1000 zł – indywidualne.

Po uzyskaniu pozytywnej weryfikacji wniosku, tablice rejestracyjne i komplet dokumentów mogą zostać wysłane do właściciela pocztą, lub można odebrać je osobiście w wydziale komunikacji swojego urzędu.