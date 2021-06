Brak przewidywania może doprowadzić do tragedii. Tak właśnie zachował się kierowca tej Kii [WIDEO]

Wideo, które widać poniżej zostało opublikowane już kilka lat temu, ale nadal robi wrażenie. Nie jest wiadomo gdzie zostało nagrane, ale pokazuje sytuację, która mogła się przydarzyć każdemu z nas.

Na nagraniu widać, jak Kia Carnival jedzie spokojnie przed siebie, gdy nagle, bez jakiegokolwiek ostrzeżenia zaczyna zmieniać pas ruchu. Prawdopodobnie by zawrócić. Najpierw w kadrze pojawia się srebrny Dodge Charger, który ledwo unika zderzenia z Kią, później po jej prawej nadjeżdża drugi Dodge, który też ledwie, co wyrabia się, aby nie doszło do wypadku. Kierowca srebrnego auta, miał do wyboru: albo wjechać w betonowe bloczki albo zjechać na przeciwległy pas. Wybrał to drugie.

Gdyby kierowcy dwóch Chargerów nie byli tak uważnie to z całą pewnością doszłoby do wypadku, a może nawet do trwałych uszkodzeń podróżujących pojazdami. Nie zmienia to jednak faktu, że na drodze należy zachować trzeźwość umysłu.