ZOO z ograniczeniem prędkości. Po co? [WIDEO]

W Cape May County Zoo w Cape May w stanie New Jersey postawiono dosyć ciekawy znak z ograniczeniem prędkości, na którym widnieje 9,5 mi/h. Jest to o tyle dziwne, że w Stanach Zjednoczonych ograniczenia są raczej wielokrotnością liczby 5. Ujście swojemu zdziwieniu dała pewna kobieta na nagraniu wideo:

REKLAMA

Taki stan rzeczy jest dosyć prosty do wytłumaczenia i zrobił to Mr. Barricade, czyli Vignesh Swaminathan na swoim TikToku, który jest inżynierem transportu. Według niego droga, na której znajduje się wspomniany znak jest dosyć wąska i nie posiadam poziomego oznaczenia w postaci linii. Z tego też powodu prawdopodobnie ludzie na tym odcinku przyspieszają, bo wydaje im się, że mają o wiele więcej przestrzeni na takie działanie.

Polska, czyli jedyny taki kraj w UE. Czas pozbyć się dwóch limitów prędkości

Wspomniany znak tak naprawdę ma na celu jedynie zwrócenia uwagi na swoją nietypowość, czego efektem ma być większa świadomość własnej prędkości przez prowadzących. Są też dzięki temu mniej skłonni do przekraczania prędkości. Oczywiście mogłaby się nam nim znaleźć również pełna liczba, ale nie zwracałaby wtedy tak na siebie uwagi.