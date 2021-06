Warszawa kupuje kolejne auta do e-kontroli. Do przetargu podszedł tylko jeden producent

W Warszawie od 7 stycznia 2020 r. działa system e-kontroli opłat za parkowanie. Elektryczne samochody Nissan Leaf jeżdżą po stołecznych ulicach i skanują tablice rejestracyjne zaparkowanych pojazdów. Następnie porównują je z danymi z parkometrów. Na tej podstawie znacznie szybciej niż w przypadku pieszego patrolu można zweryfikować, który kierowca nie opłacił postoju.

Skuteczne rozwiązanie

O tym jak skutecznym rozwiązaniem jest e-kontrola, ZDM przekonał się już kilka tygodni po wypuszczeniu na ulicę specjalnych samochodów. Auta na początku były tylko dwa, a we wrześniu 2020 roku dołączył do nich trzeci. Teraz wpłynęła oferta w przetargu na dostawę czterech kolejnych aut do e-kontroli, z opcją rozszerzenia jeszcze o dwa. W tym roku pojazdów sprawdzających parkowanie będzie łącznie siedem, a w przyszłym roku – dziewięć.

Auta do e-kontroli przyczyniły się w zeszłym roku do wystawienia 165 tys. kar za nieuczciwe parkowanie, czyli ponad połowy wszystkich. Skontrolowały w tym czasie 1,3 mln samochodów. Więcej o skuteczności e-kontroli opłat parkingowych w stolicy pisaliśmy w poniższych artykułach:

Elektryczny samochód do e-kontroli parkingowych

Elektryczne auta do e-kontroli wyposażone są w "pudła" umieszczone na dachu. Znajdują się w nich urządzenia, które skanują tablice rejestracyjne samochodów zaparkowanych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) i wychwytują te, których kierowcy nie zapłacili za parkowanie. System jest prosty, szybki i jednoznacznie dokumentuje przewinienie. "Sfotografowany", jeśli ma wątpliwości, może sprawdzić dokumentację zdjęciową swojego parkowania na stronie internetowej ZDM.

Samochód do elektronicznej kontroli pojazdów stojących w strefie płatnego parkowania w Warszawie Fot. Jacek Marczewski / Agencja Gazeta

Kolejne samochody do e-kontroli

ZDM planuje zakup kolejnych samochodów nie bez powodu. Od września zeszłego roku obszar SPPN jest szerszy o Wolę i Pragę-Północ i liczy 37,3 tys. miejsc postojowych.

Przetarg dotyczy sześciu samochodów elektrycznych oraz sześciu systemów, które zostaną zamontowane na dachach. Ofertę, opiewającą na 4 mln 905 tys. zł, złożyła firma MCX PRO.

Ponieważ chodzi o dostarczenie nie tylko aut, ale i systemów, które muszą poprawnie działać, w czerwcu ZDM podda oferenta dwóm testom. Jeden z nich będzie testem efektywności i zostanie przeprowadzony na wybranym przez ZDM odcinku ulicy. Podczas niego sprawdzone zostanie m.in. czy zaproponowany przez MCX PRO system prawidłowo odczytuje tablice rejestracyjne.

Przetarg powinien zostać rozstrzygnięty w wakacje, a jesienią pojazdy powinny zostać dostarczone.

Wiele zmian parkingowych

Pojazdy do e-kontroli to niejedyne zmiany dotyczące parkowania. W zeszłym roku podniesiona została kara finansowa za brak opłaconego postoju z 50 do 250 zł. Wydłużone zostały godziny płatnego postoju (z 8-18 na 8-20) oraz podniesione zostały opłaty za postój. Podrożał także abonament mieszkańca. Inne polskie miasta, zachęcone warszawskim przykładem, też chcą wprowadzić system e-kontroli. Takie auta mają się pojawić m.in. w Trójmieście.

Strefa Płatnego Parkowania w Lublinie Fot. Krzysztof Mazur / Agencja Gazeta

