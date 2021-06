Kierowco, możesz pobrać paszport covidowy. Przyda się w Niemczech, Grecji i Chorwacji

We wtorek 1 czerwca w Internetowym Koncie Pacjenta pojawiła się nowa funkcjonalność. Można pobrać Unijny Certyfikat Covidowy. Taki dokument ma ułatwić podróżowanie po Unii Europejskiej i zwalniać posiadające je osoby z kwarantanny i dodatkowych testów na koronawirusa.

Polska jest jednym z siedmiu państw Unii Europejskiej, które zdecydowało się na wprowadzenie tzw. paszportów covidowych. Poza nami są to Bułgaria, Czechy, Dania, Niemcy, Grecja i Chorwacja. Dokument poświadcza, że dana osoba została zaszczepiona na koronawirusa, otrzymała negatywny wynik testu lub przeszła już COVID-19. Certyfikat ma ułatwić podróżowanie, niezależnie od tego czy za granicę wybieramy się samolotem czy samochodem.

Podróżowanie z Unijnym Cetryfikatem Covidowym

Covidowe paszporty mają znacznie ułatwić podróżowanie pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Osoby posiadające certyfikat nie będą podlegać kwarantannie po powrocie do kraju oraz nie będą musiały wykonywać dodatkowych testów na koronawirusa.

Należy jednak pamiętać, że certyfikaty będą mieć datę ważności. Dokument informujący o szczepieniu będzie ważny od 14 do 365 dni po podaniu drugiej dawki. Certyfikat informujący o negatywnym wyniku testu na COVID-19 będzie honorowany do 48 godzin, a informacja dla ozdrowieńca straci ważności po 80 dniach od uzyskania pozytywnego wyniku testu PCR.

Jak pobrać Unijny Certyfikat Covidowy?

W Internetowym Koncie Pacjenta na stronie internetowej pacjent.gov.pl od 1 czerwca pojawiła się opcja pobrania kodu QR, na podstawie którego można przekraczać granice. W przyszłości kod będzie również dostępny w aplikacjach mojeIKP i mObywatel.

Aby pobrać certyfikat z Internetowego Konta Pacjenta, należy się zalogować, kliknąć opcję "Certyfikaty" i "pobierz kod QR". Zapisze się on na telefonie w formacie PDF. Można go zachować w urządzeniu elektronicznym lub wydrukować.

Osoby, które nie chcą korzystać z wersji elektronicznej certyfikatu, mogą go otrzymać w formie papierowej bezpośrednio po szczepieniu. Certyfikat, a zatem kod QR, wystawiany jest dopiero po otrzymaniu pełnej dawki szczepienia (w przypadku dwudawkowych szczepionek dopiero po przyjęciu drugiej dawki).

Unijne certyfikaty covidowe będą ważne we wszystkich krajach Unii Europejskiej i umożliwią swobodne podróże pomiędzy państwami. Do systemu można się podłączać już teraz, jednak rozwiązanie zostanie oficjalnie podłączone we wszystkich krajach od 1 lipca.

