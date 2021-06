Gdzie najłatwiej zdać prawo jazdy? Lista miast w Polsce!

Droga do prawa jazdy jest prosta. Kandydat na kierowcę musi założyć profil PKK, zapisać się na kurs na prawo jazdy i zdać egzamin wewnętrzny. Kolejny krok? To udać się do wybranego WORD-u i zapisać na egzamin na prawo jazdy. Tylko do którego WORD-u się udać? W teorii do najbliższego miejscu zamieszkania. Cześć kierowców nie chce jednak zdawać się wyłącznie na wiedzę i szczęście. Szczęściu chcą pomagać! W jaki sposób? Wybierając ten ośrodek egzaminacyjny, w którym prawdopodobieństwo pozytywnego egzaminu na prawo jazdy jest największe.

Egzamin na prawo jazdy: czy można zdawać poza miejscem zamieszkania?

Czy możliwa jest egzaminacyjna turystyka? Jak najbardziej. Kursant po założeniu profilu PKK i zaliczeniu kursu na prawo jazdy może odbyć egzamin tak naprawdę w dowolnym ośrodku egzaminacyjnym. W przypadku WORD-ów nie obowiązuje coś takiego jak regionalizacja. Co więcej, na egzamin można zapisać się internetowo za pośrednictwem serwisu info-car.pl.

Teoretyczny egzamin na prawo jazdy. Najłatwiej w Lublinie!

Pierwszym krokiem do uprawnień do kierowania pojazdami jest teoretyczna część państwowego egzaminu na prawo jazdy. Gdzie najłatwiej ją zdać? Statystyki z roku 2020 jasno pokazują, że w... Lublinie! Tam aż 65 proc. testów kończyło się wynikiem pozytywnym. Wynik niewiele niższy pojawia się w statystykach z Rzeszowa, Bielska-Białej, Łodzi, Krosna, Bydgoszczy, Poznania, Szczecina czy Warszawy. Gdzie najtrudniej jest zdać egzamin teoretyczny na prawo jazdy? W Ciechanowie, Lesznie, Wałbrzychu, Radomiu i Słupsku. W przypadku tych miast zdawalność utrzymuje się w okolicy wartości 53 proc.

Zdawalność egzaminów praktycznych na prawo jazdy utrzymuje się w większości miast w Polsce na poziomie nieco poniżej 60 proc. Na tak wysoki wynik nie można liczyć w przypadku egzaminu praktycznego. Najwyższy wskaźnik? Nieco ponad 53 proc. Najniższy? Blisko 25 proc.

Egzamin praktyczny? Jedź do Ostrołęki!

Gdzie najłatwiej jest zdać egzamin praktyczny na prawo jazdy? Jednym z miast jest Ostrołęka. W jej przypadku odsetek wyników pozytywnych to ponad 53 proc. Niewiele niższy wynik osiągnęli egzaminowani w Kaliszu. Zdawalność na poziomie 46 - 47 proc. dotyczy takich miast jak Suwałki, Jelenia Góra, Rzeszów czy Leszno. Gdzie najtrudniej zdać egzamin praktyczny na prawo jazdy? W Koszalinie zdawalność to tylko 25 proc. - a to wynik aż o 28 proc. niższy niż w Ostrołęce! Niewiele łatwiej jest uzyskać pozytywny wynik jazd z egzaminatorem w Szczecinie, Łodzi, Gorzowie Wielkopolskim czy Białej Podlaskiej.

Ile kosztuje egzamin na prawo jazdy i ile kosztują poprawki?

Ile kosztuje egzamin na prawo jazdy? Pełen 170 zł. Część teoretyczna wymaga wpłaty o wartości 30 zł, a praktyczna 140 zł. Co ważne, takie same opłaty dotyczą pierwszego egzaminu i takie same obowiązują w przypadku poprawek. Kwoty okazują się wysokie szczególnie w przypadku jazd. Tym samym już kilka powtórek egzaminu sprawia, że koszt uzyskania uprawnień do kierowania mocno się zwiększa.