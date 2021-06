Jak zapłacić mandat z fotoradaru? Kara jest pewna, ale odwleczona w czasie!

W Polsce działa obecnie blisko 550 urządzeń rejestrujących wykroczenia kierowców. Te są rozlokowane po głównych szlakach drogowych w całym kraju. I choć każde z nich zostało oznaczone specjalną tablicą informującą o rejestrowaniu np. prędkości, kierowcy nadal wpadają w zastawioną przez nie pułapkę. Co to oznacza? W pierwszej kolejności wezwanie i mandat. A jak zapłacić mandat z fotoradaru? O tym opowiemy w dalszej części materiału.

W Polsce jest mało fotoradarów. Liczby nie kłamią

Mandat z fotoradaru nie tylko za prędkość!

Na początek warto wskazać, że urządzenia rejestrujące działające w ramach systemu CANARD odnotowują przede wszystkim przekroczenia prędkości. Może się jednak okazać, że na zdjęciu wyraźnie widać iż kierowca np. jednocześnie rozmawia przez telefon komórkowy trzymając go w dłoni, ewentualnie nie ma zapiętych pasów bezpieczeństwa. W efekcie i za te wykroczenia może otrzymać mandat. Ile będzie on wynosił? Wszystko zależy od wykroczenia.

mandat za przekroczenie prędkości:

do 10 km/h - 50 zł i 0 punktów karnych,

od 11 do 20 km/h - od 50 do 100 zł i 2 punkty karne,

od 21 do 30 km/h - od 100 do 200 zł i 4 punkty karne,

od 21 do 40 km/h - od 200 do 300 zł i 6 punktów karnych,

od 41 do 50 km/h - od 300 do 400 zł i 8 punktów karnych,

od 51 km/h i więcej - od 400 do 500 zł i 10 punktów karnych.

mandat za rozmowę przez telefon komórkowy - 200 zł i 5 punktów karnych,

mandat za brak zapiętych pasów bezpieczeństwa - 100 zł i 2 punkty karne.

Mandat z fotoradaru: jak wygląda procedura?

Po zarejestrowaniu wykroczenia przez fotoradar zdjęcie trafia do systemu, w którym identyfikowane jest auto i jego właściciel. Kolejnym krokiem jest przesłanie do posiadacza auta listu z prośbą o wskazanie, kto w danym czasie i miejscu prowadził pojazd. Co może zrobić właściciel? Ma pięć możliwości:

może przyznać się do prowadzenia i przyjąć mandat karny,

może wskazać osobę, która w danym czasie prowadziła - wtedy ona otrzyma podobny list,

może odmówić wskazania prowadzącego - wtedy otrzyma mandat, ale bez punktów karnych,

może odmówić przyjęcia mandatu,

może odmówić przyjęcia mandatu z uwagi na wątpliwości formalne - np. zdjęcie jest niewyraźne albo dane nieprawidłowe.

Ile jest czasu na wystawienie mandatu z fotoradaru?

Co do zasady służby mają 180 dni na ukaranie kierowcy. Czas ten jest jednak liczony nie od momentu popełnienia wykroczenia, a ujawnienia wykroczenia - a więc np. odczytania zdjęcia zapisanego w systemie. Czy po tym czasie kończą się możliwości prawne? Niestety nie. Bo wykroczenie przedawnia się po roku - w sumie rok mają zatem służby na skierowanie do sądu wniosku o ukaranie kierowcy. W momencie rozpoczęcia postępowania - a więc podjęcia decyzji przez sędziego o rozpatrzeniu wniosku - termin przedawnienia wydłuża się do 2 lat. Skutek? Tak rozciągnięte terminy sprawiają, że kierowca może zostać ukarany za zdjęcie z fotoradaru nawet po kilku miesiącach.

Jak zapłacić mandat z fotoradaru?

Mandat z fotoradaru jest typowym mandatem kredytowanym. To oznacza, że kierowca ma maksymalnie 7 dni kalendarzowych na jego opłacenie. Jak zapłacić mandat z fotoradaru? Po uzupełnieniu druczka przelewu można opłacić go na poczcie lub punkcie opłat, ewentualnie zlecić przelew w banku - np. z konta internetowego.

W sytuacji, w której kierowca nie zapłaci mandatu z fotoradary, może spodziewać się postępowania egzekucyjnego. To jest wszczynane przez poborcę podatkowego - ten może zająć środki na koncie, część wynagrodzenia, ewentualnie np. roczny zwrot podatku.