Już od dziś budowa autostrady A1 łatwiejsza do pokonania

Jak informuje GDDKiA, w Jeżowie zostaną zlikwidowane dwa tymczasowe ronda, dzięki czemu kierowcy nie będą musieli czekać, aby dołączyć się do ruchu. Ma pojawić się również ułatwienie dla ruchu lokalnego, w tym dla pieszych, którzy nie będą musieli przechodzić przez ruchliwą, szeroką jezdnię. Do użytku zostanie oddany wiadukt na wysokości miejscowości Siomki z Parzniewicami. Poza tym, GDDKiA przewiduje również zmianę organizacji ruchu. Aby dostać się z dróg lokalnych na główną trasę, kierowcy będą musieli udać się do węzła Kamieńsk (aby jechać na południe) lub do węzła Piotrków Trybunalski Południe (aby jechać na północ). Jest to rozwiązanie, które już się nie zmieni.

Natomiast jutro (2 czerwca) drogowcy mają zamiar oddać do użytku trzy wiadukty na odcinku A autostrady A1 Tuszyn – Piotrków Trybunalski: Sierosław – Imielnia, Doły Brzeskie – Przydatki oraz Karlin – Papieże. Głównie będzie to ułatwienie dla ruchu lokalnego, który ma zlikwidować objazdy i będzie już ostatecznym rozwiązaniem.