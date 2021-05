Słupsk będzie miał dwujezdniową obwodnicę. Trzeba poszerzyć starą

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała dzisiaj umowę na projekt i budowę drugiej jezdni na obwodnicy Słupska, w ciągu drogi ekspresowej S6. Oznacza to, że przybędzie 9,5 kilometra nowej jezdni, dzięki czemu cała obwodnica będzie w pełni dwujezdniowa.

Obwodnica Słupska o długości 16,3 km została oddana do użytku w listopadzie 2010 r. Jednak jest drogą dwujezdniową tylko w obrębie węzłów, po pozostałych odcinkach to trasa jednojezdniowa. W ramach kompleksowej realizacji drogi ekspresowej S6 w województwie pomorskim konieczne jest więc poszerzenie trasy.

Zamówienie obejmuje budowę drugiej, północnej, jezdni na odcinkach międzywęzłowych:

odcinek 1: pomiędzy węzłami Słupsk Zachód (dawniej Reblinko) i Słupsk Południe (d.?Kobylnica) o długości 2,34 km;

odcinek 2: pomiędzy węzłami Słupsk Południe i Słupsk Wschód (d. Głobino) o długości 4,97 km;

odcinek 3: pomiędzy węzłami Słupsk Wschód i Redzikowo o długości 2,2 km.

W ramach umowy przewidziano również poszerzenie jezdni południowej do wymaganej szerokości 10 metrów. Zostaną także zaprojektowane i wybudowane cztery obiekty mostowe, w tym największy z nich - drugi most przez rzekę Słupię o długości ok. 147 metrów.

Trasa S6, obwodnica Słupska GDDKiA

Umowa

Wykonawca rozbudowy, firma Strabag, zobowiązał się do przedłużenia okresu gwarancji jakości na wybrane elementy infrastruktury o 5 lat oraz skrócenie terminu realizacji zadania o trzy miesiące. Projektowanie i roboty budowlane potrwają 38 miesięcy bez przerw zimowych. Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe. Koszt prac to 128,4 mln zł.

W realizacji

Obecnie w budowie są trzy odcinki drogi ekspresowej S6 między Bożympolem Wielkim a Gdynią o łącznej długości ok. 41 kilometrów. Na wstępnym etapie realizacji są również dwa odcinki Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej o długości ponad 32 kilometrów. Umowy z wykonawcami na ich projekt i budowę zostały podpisane 16 kwietnia br.

Trasa S6, obwodnica Słupska GDDKiA

