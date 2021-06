Używany Falcon 9 na wycieczce po USA. Wielki transport amerykańskim tirem do Kalifornii

SpaceX przewiozło pierwszy stopnień rakiety Falcon 9 z Florydy do Kalifornii i zrobiło to drogą lądową. Ogromną rakietę przewiozła ze wschodniego na zachodnie wybrzeże kraju ciężarówka, a transport wyglądał co najmniej niecodziennie.

fot. zrzut ekranu z filmu z kanału MrProjective na YouTube