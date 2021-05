Chrysler 300, nad którym znęcał się właściciel

W latach trzydziestych XX wieku, niektóre auta luksusowe posiadały dodatkowe koła w okolicach przedniego błotnika. Tym właśnie musiał się inspirować właściciel widocznego na zdjęciach Chryslera 300.

Zauważony został na parkingu przed supermarketem i jego zdjęcia trafiły na portal Reddit w kategorii Shitty_Car_Mods. Pierwsze, co się rzuci w oczy to kanarkowa żółć. Kolor, który zdecydowanie będzie wyróżniał Chryslera na ulicy. To jednak nie jest koniec. Przy przednim kole, na karoserii przyczepione zostało cienkie, zapasowe koło. Właściciel postarał się na tyle, by pomalować wewnętrzną część na biało. Problem pojawia się przy skręcie właściwego koła, gdyż zapas po prostu blokuje manewr.

300-tka ma również inne modyfikacje. Głównie są to elementy chromowane, czyli lusterka, klamki i dodatkowe uchwyty na słupku C. Poza tym zmieniono grill auta i zastosowano nowy emblemat. Na tyle znalazło się nawet miejsce na dodatkowe koło – pełnowymiarowe.

Nie ma zdjęć z wnętrza. Ciekawe czy tam również wprowadzono jakieś modyfikacje? Raczej nie poznamy na to odpowiedzi.