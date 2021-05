Wjechał na tory i wzbił się w powietrze. Zatrzymał się na cudzej posesji. Powodem znów prędkość

To wideo to najlepszy przykład na to, jak NIE pokonywać przejazdu kolejowego. Był poślizg, krawężnik, skok przez ogrodzenie i lądowanie w ogródku przed cudzym domem. Kierowca miał wielkie szczęście, że nikt poważnie nie ucierpiał.

fot. zrzut ekranu z filmu Business Control MONITORING na YouTubie