System e-TOLL. Jak się zarejestrować i co to Internetowo Konto Klienta?

Internetowe Konto Klienta

Internetowe Konto Klienta to kluczowy moduł systemu e-TOLL. Pod koniec maja ruszyła rejestracja użytkowników i pojazdów w nowym systemie. Resort infrastruktury podkreśla, że rejestracja jest krótka i intuicyjna, można ją przeprowadzić całkowicie online. Uruchomiono także infolinię, która działa całodobowo. - System e-TOLL to zarówno dla administracji jak i dla jego użytkowników duże wyzwanie i rewolucyjna zmiana. Jest to duży krok w kierunku cyfrowej transformacji w obszarze transportu drogowego. Wdrażane przez nas rozwiązania to przede wszystkim oferta nowoczesnych i intuicyjnych narzędzi do wnoszenia opłaty za przejazdy po płatnych drogach, które będą ułatwieniem dla użytkowników - komentuje szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska.

e-TOLL - jak się zarejestrować

Rejestracja w systemie e-TOLL jest możliwa online na stronie etoll.gov.pl oraz za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego. Docelowo użytkownicy będą mogli jej dokonać również:

stacjonarnie w Miejscach Obsługi Klienta e-TOLL,

za pośrednictwem wybranych operatorów kart flotowych.

Na co pozwoli konto w systemie e-TOLL?

Rejestrację online (metody uwierzytelnienia: Profil Zaufany, mObywatel, login i hasło).

Zarządzanie danymi i usługami e-TOLL w jednym miejscu.

Korzystanie z płatności pre-pay i post-pay.

Pełne zarządzanie usługami online: wszystkie dokumenty finansowe dostępne w jednym miejscu, możliwość wykorzystania szybkich płatności online, automatyczne powiadomienia o wymaganych płatnościach, komunikacja z Poborcą Opłaty.

Różne poziomy uprawnień dla użytkownika, np. administrator, księgowy, kierowca.

Pełne zarządzanie pojazdami zarejestrowanymi w trybie online.

e-TOLL fot. MI

Infolinia e-TOLL

Jednocześnie uruchomiono Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta, gdzie można zadzwonić i uzyskać odpowiedzi na wszystkie pytania. Infolinia działa całodobowo w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim. Użytkownicy mogą korzystać z pomocy konsultantów pod numerami telefonów:

800 101 101 - numer bezpłatny dla użytkowników telefonów stacjonarnych w Polsce

+48 22 521 10 10 - numer płatny dla użytkowników telefonów komórkowych oraz dla użytkowników z zagranicy - opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora.

Dodatkowo do dyspozycji użytkowników jest adres mailowy kontakt@etoll.gov.pl

e-TOLL fot. MI

To jeszcze nie koniec prac nad systemem, ale jesteśmy już na finiszu

W sklepach Google Play i App Store zostanie udostępniona bezpłatna aplikacja mobilna e-TOLL PL, która będzie jednym z narzędzi do przekazywania danych geolokalizacyjnych do systemu e-TOLL oraz danych o przewozach towarów wrażliwych do systemu SENT. Poprzez aplikację będzie możliwe uiszczanie opłaty za przejazd po drogach płatnych. W pierwszej połowie czerwca 2021 r. uruchomione zostaną pierwsze Miejsca Obsługi Klienta dla użytkowników e-TOLL oraz ruszy pobór opłat w nowym systemie.

