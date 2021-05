Jak samodzielnie zdezynfekować klimatyzację?

Jakie sygnały mówią o tym, że klimatyzacja wymaga dezynfekcji? Mowa przede wszystkim o nieprzyjemnym zapachu pojawiającym się po jej uruchomieniu. To wynik obecności baterii, wirusów i grzybów w kanałach wentylacyjnych. Nieprzyjemny zapach nie tylko ogranicza komfort podróżowania, ale przede wszystkim może być groźny dla zdrowia. Jest w stanie spowodować przeziębienie, ewentualnie w skrajnym przypadku reakcję alergiczną. Jak zapobiegać nieprzyjemnemu zapachowi? Najlepiej regularnie serwisować klimatyzację - co najmniej raz w roku.

Samodzielne dezynfekowanie klimy. Ile można zaoszczędzić?

Dezynfekcja klimatyzacji jest elementem podstawowego przeglądu schładzacza. Ile ten kosztuje? W zależności od wielkości miasta cena waha się w przedziale od 100 do 200 zł. I kwotę tą kierowca może zaoszczędzić. A wszystko za sprawą samodzielnego odgrzybienia klimatyzacji. Jak przeprowadzić procedurę? To tak naprawdę zależy od rodzaju zastosowanego środka. Bo na rynku spotykane są dwa - spray przypominający duży dezodorant, ewentualnie puszka rozpylająca.

Jak naprawić klimatyzację? Serwis schładzacza, typowe usterki i koszty

Spray do dezynfekowania klimatyzacji: jak go użyć?

Specjalne spray`e są dostępne praktycznie w każdym sklepie motoryzacyjnym lub większym markecie z działem motoryzacyjnym. Ich ceny startują już od kilkunastu złotych. Spray składa się nie tylko z dużej puszki, ale i długiej rurki dozującej. Jaka jest jego zasada działania? Kierowca musi zdemontować filtr kabinowy, a następnie zacząć wprowadzać środek do kanałów wentylacyjnych - aż do samego parownika. Środek należy też rozprowadzić w miejscu montażu filtra kabinowego.

Dozowanie środka chemicznego w spray`u to dopiero pierwszy krok. Następnie kierowca powinien odczekać 15 minut aż ten zacznie działać. Po tym czasie musi uruchomić silnik, wentylację i klimatyzację. Ostatnim etapem jest wietrzenie kabiny pasażerskiej. To powinno trwać od 60 do 90 minut.

Rozpylający preparat do dezynfekcji klimatyzacji. Opis krok po kroku

Alternatywę dla spray`ów stanowią preparaty automatycznie rozpylające. W ich przypadku należy wymontować filtr przeciwpyłkowy, włączyć silnik i ustawić klimatyzację z maksymalną siłą nawiewu, a do tego pochylić oparcie i przesunąć fotel kierowcy maksymalnie do przodu. Kolejnym krokiem jest wstrząśnięcie pojemnikiem i odbezpieczenie jego zaworu. Puszkę stawia się za fotelem kierowcy i zamyka szczelnie drzwi oraz okna. Żadnego pasażera nie może być w tym czasie w kabinie! Rozpylacz powinien działać przez jakieś 15 minut. Po kwadransie można otworzyć drzwi, wyłączyć silnik i zacząć wietrzenie wnętrza.

Samodzielne odgrzybianie klimatyzacji: co z filtrem kabinowym?

Ważnym elementem regularnej dezynfekcji kanałów wentylacyjnych jest wymiana filtra przeciwpyłkowego. Całe szczęście procedura nie powoduje spotęgowania kosztów. Bo nowe osadniki potrafią kosztować zaledwie kilka złotych - nawet jeżeli kierowca wybierze filtr węglowy, ich ceny startują już od kilkunastu złotych.