Czy pasażerowie mogą pić alkohol w samochodzie podczas jazdy?

Alkohol i samochód raczej nie idą w parze. A może jednak? Są pewne przypadki, w których spożywanie napojów procentowych nie oznacza poważnych konsekwencji. A jednym z nich jest picie alkoholu przez pasażerów. Co ważne, mogą oni pozwolić sobie na piwo lub drinka nie tylko na postoju, ale również w czasie jazdy. W końcu kwestii tej w żaden sposób nie porusza ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Czy pasażerowie mogą pić alkohol podczas jazdy? W samochodzie tak!

Dowolność nie oznacza jednak, że przepisy nie przewidują żadnych granic. Bo takie pojawiają się. Przypadek taki dotyczy jednak przede wszystkim sytuacji, w której pasażerowie pijący alkohol mieliby wkroczyć w tzw. strefę publiczną - bo np. samochód zatrzymał się na parkingu i wysiedli oni z pojazdu z piwem w ręku. Kara? W razie wykrycia wykroczenia przez funkcjonariuszy, pasażerom auta grozi mandat wynoszący 100 zł.

Picie alkoholu w czasie jazdy. Możliwe, ale warto uważać na zachowanie

Na tym jednak nie koniec, bo przepisy przewidują jeszcze dwa przypadki, w których pasażerowie pijący alkohol w czasie jazdy zostaną ukarani. Pierwszy dotyczy tzw. nieobyczajnego wybryku. Czym on jest? To chociażby wyzywanie innych użytkowników drogi. Policjanci mogą odstąpić od wlepienia mandatu za nieobyczajny wybryk. W takim jednak przypadku podróżującym będzie grozić kara nagany lub grzywny do 1500 zł.

Po drugie zachowanie pijących pasażerów jadącego samochodu może zostać zakwalifikowane przez policjantów jako wywołanie zgorszenia. A to oznacza jeszcze poważniejsze konsekwencje prawne. Sprawę rozpatrywać będzie sąd - na wniosek sporządzony przez funkcjonariuszy. Wyrok? Grzywna może sięgnąć nawet 5 tys. zł. Dodatkowo wywołanie zgorszenia wśród innych użytkowników ruchu drogowego może oznaczać 30 dni aresztu!

Pasażerowie i alkohol. Kiedy połączenie nie jest dobre?

Czy pasażerowie zawsze mogą pić alkohol? O ile możliwość taka jest dopuszczona w przypadku samochodu osobowego, o tyle nie ma jej już jeżeli chodzi o środki komunikacji publicznej. Mandat wynoszący 100 zł dotyczy zatem autobusów miejskich, tramwajów, pociągów czy autobusów operujących na dalszych trasach. Pod wpływem alkoholu nie można także prowadzić po drodze publicznej holowanego pojazdu. W takim przypadku prowadzący (bo już nie pasażer!) może stracić prawo jazdy.