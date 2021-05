Motocyklista przeszarżował i zaliczył 31 punktów karnych [WIDEO]

Policjanci z grupy Speed z komendy wojewódzkiej w Rzeszowie, w minioną sobotę zatrzymali 24-latka za niebezpieczną jazdę motocyklem marki Honda. Młody mężczyzna nie tylko łamał przepisy ruchu drogowego, ale robił to z nadmierną prędkością.

Motocyklista w terenie zabudowanym, gdzie było standardowe ograniczenie prędkości do 50 km/h, jechał o 69 km/h więcej. Oczywiście kierowca został zatrzymany do kontroli drogowej. Postępowanie wykazało, że mężczyzna nie posiada uprawnień do prowadzenia motocykli, a sam pojazd był niesprawny technicznie.

Za przekroczenie prędkości na obszarze zabudowanym, funkcjonariusze zatrzymali 24-latkowi prawo jazdy kategorii B na okres 3 miesięcy. Za popełnione przewinienia natomiast dostał mandat w wysokości 2100 zł i 31 punktów karnych.