Śmiertelny wypadek na A1. Łoś wtargnął na drogę

Na autostradzie A1 około 3 w nocy, pomiędzy węzłami Łódź Północ i Brzeziny doszło do wypadku z udziałem Skody Octavia i łosia. 32-letni kierowca był trzeźwy, a zwierzę pojawiło się na drodze nagle. Niestety, w efekcie śmierć na miejscu poniósł 35-letni pasażer. Zwierzę również zmarło.

REKLAMA

OSP Stare Koszewy na swoim profilu na Facebooku udostępniło zdjęcia, na których widać stan auta po spotkaniu się ze zwierzęciem.

Należy pamiętać, że zwierzęta w szczególności w nocy są bardziej aktywne i częściej wychodzą na drogi. Ze względu na budowę łosi, są w stanie przeskoczyć nawet wysokie przeszkody. Ich wzrost powoduje również, że stworzenie w momencie uderzenia jest podcinane i może wpaść do kabiny przez przednią szybę. Zazwyczaj takie spotkania kończą się tragicznie dla podróżujących.

Wypadek na A4. Co stało się na drodze w stronę Krakowa?

Jeśli byliśmy świadkami takiego zdarzenia, pierwsze, co należy zrobić, to zabezpieczyć miejsce wypadku, udzielić pomocy poszkodowanym i zadzwonić po odpowiednie służby. W takim przypadku, jak uderzenie w łosia, należy skontaktować się również ze służbą leśną i lekarzem weterynarii. Jeśli zwierzę nie zostało zabite przy uderzeniu może być w szoku, przez co agresywne.