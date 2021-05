Wszystkie Mustangi Mach-E w Polsce wyprzedane. Elektryczny Mustang odniósł sukces

Elektryczny Ford Mustang Mach-E spotkał się w Polsce z ogromnym zainteresowaniem. Cała pula samochodów przeznaczona na nasz rynek została wyprzedana jeszcze zanim pierwsze egzemplarze trafiły do Polski.

REKLAMA

Zobacz wideo Ford Explorer - testujemy kolosa z USA

Mówi się, że Mustang Mach-E to najważniejsza premiera Forda od lat. Podczas przedpremierowych pokazów w Polsce zebrano zamówienia na 60 proc. puli przeznaczonej dla naszego kraju. Po kilku tygodniach wyprzedały się wszystkie modele. To łącznie 220 egzemplarzy. Warto dodać, że elektryczne Mustangi znalazły nowych właścicieli jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem sprzedaży i zanim pierwsze egzemplarze trafiły do Polski.

75 proc. to zamówienia na wersję z napędem na wszystkie koła i baterią o zwiększonej pojemności 98 kWh. Klienci najczęściej stawiali na żywiołowy kolor Lucid Red. Najwięcej zamówień zebrano w Warszawie i okolicach (łącznie 50 szt.), Górnym Śląsku (26 szt.) i Trójmieście (25 szt).

Ford Mustang Mach-E Dominik Kalamus

Nie mam wątpliwości, że znalezienie nabywców na całą dostępną pulę samochodów przed rozpoczęciem oficjalnej sprzedaży to dla nas duży sukces. Mustang Mach-E reprezentuje nową wizję Forda, w której centralne miejsce zajmują samochody elektryczne – świetnie wyglądające, bogato wyposażone, z najnowszymi technologiami

– powiedział prezes i dyrektor zarządzający Ford Polska, Piotr Pawlak.

Rzadki Ford GT MK II sprzedany za zdumiewające 1,87 mln dolarów

Z relacji mediów wiemy, że samochód budzi bardzo duże zainteresowanie i jest mocnym wejściem Forda w świat elektryków – powiedział Piotr Pawlak. Jeden z dziennikarzy stwierdził wręcz, że „petrolheadzi w końcu dostali elektryka, po którego mogą ustawiać się w kolejce". Patrząc na wyprzedaną całą alokację tego modelu na polskim rynku, myślę, że ma rację

– dodał Piotr Pawlak.

Ford Mustang Mach-E Dominik Kalamus

Kto powiedział, że pick-up nie może być prestiżowy i sportowy jednocześnie? Ford pokazał wersję Ranger Raptor Special Edition

Ford Mustang Mach-E Dominik Kalamus

Ford Mustang Mach-E Dominik Kalamus

Najnowsze technologie w elektrycznym SUV-ie Forda

Mustang Mach-E to wyjątkowa premiera na rynku. Model oferuje duży zasięg elektryczny do 610 km, możliwość napędu na cztery koła i najnowsze technologie. Całkowicie nowa platforma Mustanga Mach-E została opracowana przez zespół specjalistów w celu pełnego wykorzystania szans na maksymalizację osiągów samochodu, jakie wynikają z rozkładu masy i charakterystyki momentu obrotowego elektrycznego układu napędowego.

Ford Mustang Mach-E Dominik Kalamus

Dzięki nowej technologii Ford Power-Up, Mustang Mach-E jest pierwszym modelem Forda, który otrzymał bezprzewodową aktualizację oprogramowania. Umożliwia ona aktualizację prawie wszystkich modułów danych pojazdu. Oznacza to, że Ford może przez wiele lat stale dostarczać swoim samochodom nowe funkcje i ulepszenia jakościowe.

Na początku tego roku Ford ogłosił, że zainwestuje 22 miliardy dolarów na całym świecie w elektryfikację. To prawie dwa razy więcej niż poprzedni plan inwestycyjny firmy dotyczący pojazdów elektrycznych. Ford spodziewa się, że do 2030 r. wszystkie samochody osobowe, które będzie sprzedawać w Europie, będą w pełni elektryczne.

Ford Mustang Mach-E Dominik Kalamus

Ford Mustang Mach-E Dominik Kalamus

Ekstremalny pojazd dla listonosza. Teren, w którym jeździ również jest ekstremalny