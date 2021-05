Pierwsze Genesisy na Europę zaczynają w dobrym stylu. Pięć gwiazdek w teście Euro NCAP [WIDEO]

Genesis bardzo liczy na europejską premierę. Po kilku latach od debiutu w USA, marka premium Hyundaia chce również po tej stronie Atlantyku zabrać kawałek tortu dla siebie. Aby jej auta mogły być dopuszczone do jazdy po naszych drogach, musiały przejść serię testów zderzeniowych w wykonaniu Euro NCAP. Większość tego typu crash testów jest nagrywana i później można obejrzeć je chociażby na portalu YouTube. W tym wypadku również tak jest.

Na pierwszy ogień poszedł sedan G80 i SUV GV80. Zaczynając od sedana, zdobył on 5 gwiazdek zarówno w wersji benzynowej z silnikiem 2,5 L oraz w wersji dieslowskiej 2,2 L. Organizacja przydzieliła mu najwyższą notę za ochronę dzieci i za ofertę pełnej gamy systemów wspomagania kierowcy. Auto dostało również 5 gwiazdek w przypadku uderzenia bocznego, a dzięki aktywnej masce, także za ochronę pieszych.

Z kolei GV80, jest delikatnie lepszy przy bocznym uderzeniu, gdyż standardowo wyposażony jest w większą ilość poduszek powietrznych. Jednakże lekko odstaje od sedana w przypadku ochrony pieszych, ale nadal otrzymał maksymalną notę.

G80 i GV80 to pierwsze modele marki, które trafią do Europy i będą oferowane w salonach w Zurychu, Londynie i Monachium. Pod koniec roku oferta poszerzy się o modele G70, GV70 i G70 Shooting Brake. Do Europy ma również trafić całkowicie elektryczny G80.